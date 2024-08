Tony Spina defiende a Marta Peñate y sentencia a Sofía Suescun: "Un duelo de divas del que ya hay ganadora"

Tony Spina, emocionado por la victoria de su pareja Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’, ha expresado su orgullo y felicidad. En unas declaraciones para el equipo de Europa Press tras su vuelta a España, el influencer ha manifestado su satisfacción con el desempeño de su novia: "Ya tocaba que ganara algo la pobre, lo ha hecho muy bien y estoy muy feliz, muy feliz". Además, ha asegurado que la victoria era merecida y ha destacado el rendimiento completo de Marta en el reality: "Ella se lo merecía y, aparte, ha hecho un reality completísimo tanto en convivencia como en supervivencia, así que sí me lo esperaba". Sobre la rivalidad entre Marta Peñate y Sofía Suescun, lo describe como un "duelo de divas", y comenta que "parece que por ahora, ya ha salido ganadora, han cambiado las tornas". Compara la rivalidad con la de dos grandes equipos de fútbol, diciendo: "Eso es como el Barça y el Madrid: a veces gana el Barça y a veces gana el Madrid". También se refiere a los desafíos que enfrentó la influencer durante el programa, tanto en el terreno como fuera de él: "Ha sido muy difícil para ella, siendo la protagonista y pasando calamidades, pero aquí fuera tampoco ha sido fácil, ha sido intenso". En cuanto a su relación con Kiko Jiménez, Tony aclara que las tensiones fueron causadas por las circunstancias del concurso y no guarda rencor: "Hemos estado unos días ahora en Honduras y hemos estado cordialmente y hemos estado bien. También te digo, creo que era la toxicidad del concurso, apoyar a su pareja, yo apoyar a la mía… se ha ido un poco de las manos, puede ser, pero ya está". Finalmente, el joven sigue a la espera de que Marta le dé el visto bueno para comenzar a organizar su boda y, además, revela que sus planes de formar una familia continúan: "Yo ya hinqué rodilla, ahora nos gustaría más lo de ser papás, poco a poco. Lo de hincar rodilla está pedido, hay que ver que se animen a organizarlo".

