Las fuertes lluvias en Corea del Norte dejan "numerosas víctimas", según Seúl

Las autoridades de Corea del Sur han alertado de que las lluvias torrenciales recientemente registradas en el noroeste de Corea del Norte han provocado "numerosas víctimas", mientras que otros medios surcoreanos se aventuran incluso a cifrar en 1.500 los fallecidos, mientras que desde Pyongyang no han brindado detalles. "Debido a las fuertes lluvias recientes en Corea del Norte (...) los residentes han sufrido daños inmensos", según ha detallado el Ministerio de Unificación de Corea del Sur en un escrito en el que se abren a colaborar con las autoridades del norte para atender a las emergencias derivadas de las tormentas. "Conscientes de los desafíos humanitarios que enfrentan los residentes norcoreanos, estamos dispuestos a proporcionar rápidamente la ayuda urgentemente necesaria a los norcoreanos afectados desde una perspectiva humanitaria y en un espíritu de hermandad", añaden las autoridades surcoreanas. Por otro lado, medios de comunicación surcoreanos apuntan a que las inclemencias meteorológicas podrían haber dejado hasta 1.500 muertos, mientras que las autoridades norcoreanas no se han pronunciado todavía sobre ningún posible balance de víctimas, tal y como recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Desde Pyongyang se han limitado a reconocer que algunas zonas del noroeste de país, en la frontera con China, "se han visto gravemente afectadas reciéntemente por inundaciones y lluvias torrenciales". El líder norcoreano, Kim Jong Un, se ha dejado ver esta semana a bordo de lanchas motoras recorriendo algunas de las zonas más afectadas. En este contexto, la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) ha informado de que el líder supremo norcoreano podría haber destituido al ministro de Seguridad Pública, Ri Thae Sop, nombrando en su lugar a Pang Tu Sop, un alto cargo del departamento de liderazgo político del Partido de los Trabajdores de Corea. Asimismo, los jefes de los comités de las provincias afectadas también podrían haber sido despedidos. Esta decisió podría haberse tomado tras una reunión a comienzos de semana en la que Kim abogó por "castigar estrictamente a quienes descuidaron gravemente sus deberes de responsabilidad asignados por el partido y el Estado y causaron así incluso muertes que no se puede permitir", dijo la KCNA. Según los informes, más de 4.000 viviendas han quedado destruidas.

