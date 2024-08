Google actualiza el juego Most Searched Playground con una versión especial de los Juegos Olímpicos 2024

Google ha lanzado un nuevo 'doodle' interactivo llamado Playground Paris 2024, que invita a los usuarios a explorar un mapa en el que deben descrubrir una serie de elementos distribuidos en él, como los deportes más buscados o los eventos principales de la competición. Most Searched Playground es una experiencia de juego que permite "buscar y encontrar 25 tendencias de los últimos 25 años", según se indica en su página web, y que reúne una serie de elementos reconocibles en la cultura popular. Por ejemplo, incorpora a los miembros de The Beatles cruzando el famoso paso de cebra de Abbey Road, un concierto de Taylor Swift, el artista Leonardo DaVinci sosteniendo el cuadro de La Gioconda, y Pikachu, Spiderman o Barbie. Ahora Google ha desarrollado un juego interactivo disponible tanto en web como en la 'app' móvil de Chrome inspirado en los Juegos Olímpicos de París 2024, que sitúa a la Torre Eiffel en el centro de su mapa. Con su formato habitual, que guarda cierta relación con el estilo de la serie '¿Dónde está Wally?', el nuevo trabajo de la compañía invita a los usuarios a buscar una serie de elementos relacionados con dicho evento deportivo. Por ejemplo juegos con equipamiento o deportes de atletismo, aunque otros de los que dispone guardan relación con la edición de este año, que se está desarrollando en Francia. De ahí que proponga descubrir dónde se encuentra un croissant gigante, la catedral de Notre Dame o al dúo Daft Punk. Estos elementos se reúnen en bloques de cuatro y, para encontrarlos, Google ofrece una brújula que da una pista de en qué dirección hay que buscarlos. Así, a vez se han encontrado todos, el juego los reúne en una interfaz en la que también dispone enlaces externos relacionados con ellos. De este modo, una vez se ha descubierto el paradero de la dupla de DJs de electrónica, se presenta una url que dirige a su ficha en Google Arts & Culture, donde se muestra una breve historia de este grupo y los artistas que han influido en su carrera. En cuanto al deporte, el juego indica cuáles son los más buscados según su categoría -paralímpicos, pruebas individuales, subacuáticos, etc.-, e introduce url para acceder a los resultados y otros detalles de este torneo de verano. Una vez se ha desbloqueado el paracaidismo, se mencionan cuál es el país que más busca en Google esta modalidad -en este caso, Nueva Zelanda- y se muestra un vídeo de las caídas libres en paracaídas más espectaculares. En el apartado de buceo libre, por otro lado, se indica que es el deporte subacuático más buscado del mundo y su enlace redirige la inmersión más profunda en esta disciplina.

