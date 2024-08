El 'smartphone, indispensable en el día a día: el 80% de los españoles se lo lleva al baño y un 5% más, a la cama

El 'smartphone' se ha convertido en un dispositivo inseparable de los españoles, hasta el punto de que el 80 por ciento de ellos lo utiliza cuando está en el baño y un 5 por ciento más, cuando se va a la cama. NordVPN ha realizado dos estudios para conocer las rutinas diarias de los usuarios en España y poner de relive el papel que desempeñan estos equipos electrónicos en el entorno privado. Uno de ellos está enfocado al uso del móvil en la cama -que también muestra cómo afecta esto en la calidad del sueño de los usuarios- y el otro, a cómo de habitual es que se utilice en el baño. El hecho de que una mayoría significativa (el 85 por ciento de los usuarios) se lleva el móvil a la cama, para leer noticias, navegar en internet o revisar las redes sociales, entre otras actividad, demuestra el nivel de dependencia que existe con la tecnología. A pesar de ello, España no es el país que registra valores altos en este ámbito, ya que Estados Unidos, Canadá y Australia llegan a un 87 por ciento de usuarios con esta rutina, y en México asciende al 97 por ciento. También es el teléfono lo primero que usan al despertarse, para consultar la previsión meteorológica o los mensajes recibidos durante el tiempo que ha permanencido apagado o sin conexión a internet. No obstante, el 'smartphone' acompaña a los usuarios más allá de la cama y llega hasta el baño, donde casi 80 por ciento de españoles lo utiliza. Por el contrario, un 42 por ciento admitió que lo hace a menudo y el 12 por ciento, que solo algunas veces. La actividad más popular en este espacio es navegar por las redes sociales, aunque esto cambia en otros países como Canadá, donde casi el 40 por ciento admite pasar el rato jugando a videojuegos en el aseo. La firma de ciberseguridad ha señalado que muchas personas siguen sin estar concienciadas sobre los hábitos de seguridad 'online' y que, a pesar del aumento de las ciberamenazas, "cada día, los españoles pueden ponerse en peligro sin saberlo descargando archivos sospechosos o compartiendo demasiada información personal online". El asesor de seguridad cibernética Adrianus Warmenhoven también ha introducido el fenómeno de la nomofobia, esto es, el miedo a estar sin teléfono móvil, que "demuestra hasta qué punto se depende de las conexiones digitales, lo que puede provocar graves problemas de salud y seguridad". En este sentido, el experto ha indicado que el concepto de 'microocio' "pone de relieve la necesidad constante de tener los teléfonos móviles al alcance de la mano en todo momento". Esto también permite a los usuarios realizar descansos rápidos y breves momentos de relajación pero, a la vez, los obliga a estar siempre atentos a las amenazas de ciberseguridad. De ahí que, sea necesaria la denominada higiene digital, que permita a estas personas mantener sus datos y sus dispositivos a salvo de posibles campañas fraudulentas. Por ello, desde NordVPN recomiendan mantener actualizadas las 'apps' y los sistemas operativos de sus equipos en todo momento, con sus correspondientes parches de seguridad para evitar riesgos. También es aconsejable utilizar contraseñas seguras que no se repitan en otras plataformas, no confiar en enlaces sospechosos de ser maliciosos, así como ser comedido a la hora de proporcionar información personal y dar únicamente la necesaria en el momento de crear una cuenta de usuario. Se deben evitar las tiendas de aplicaciones no oficiales, debido a que es más probable que contengan 'apps' maliciosas y es esencial tanto una configuración de autorización de doble factor (2FA) como el uso de una red privada virtual (VPN) que cifre los datos y proporcione una protección adicional contra agentes maliciosos.

