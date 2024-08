El PP critica a Sánchez por querer "cambiar la fórmula del Estado" hacia el federalismo "sin preguntar a los españoles"

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por querer "cambiar la fórmula del Estado" sin tan siquiera "preguntar a los españoles", después de que defendiera el miércoles el cupo para Cataluña como "un paso hacia el federalismo". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Muñoz ha censurado que el jefe del Ejecutivo esté "pensando en cambiar la fórmula del Estado sin preguntar a los españoles", después de que este se congratulara de que el concierto catalán avanza de manera "incuestionable" hacia la "federalización" del estado autonómico. Asimismo, ha lamentado que el acuerdo entre PSC y ERC "es profundamente reaccionario" y que perjudicará "a todos los españoles", ya que el dinero que se destine al concierto económico "se lo va a quedar todo Cataluña", en detrimento de las comunidades autónomas que menos fondos, inversiones y derechos tienen. "Esta forma de gobernar España, esta forma de gobernar su partido, esta forma de entender el diálogo que no es un diálogo, es el sometimiento al chantaje para conseguir lo que él quiere. Esto no es una forma de gobernar y al final quienes nos vemos perjudicados somos todos los españoles", ha concluido la dirigente 'popular'. "¿POR QUÉ EL PSOE NO PREGUNTA A SU MILITANCIA?" En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que preguntado al PSOE por qué no somete el cupo catalán a sus militantes para valorar si tienen su apoyo, como lo hará ERC con sus bases, y ha vaticinado que si finalmente lo hiciera "tendría una fuerte oposición", sobre todo de las federaciones que dirigen el manchego Emiliano García y el aragonés Javier Lambán. Así lo ha expresado este jueves el dirigente 'popular' en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que también ha criticado que "no puede ser" en que "toda España esté pendiente" de que "8000 militantes de ERC" tengan en su mano el futuro del modelo territorial del país. "¿Por qué el Partido Socialista no llama a consulta a sus militantes? ¿Por qué los militantes socialistas no pueden también participar de una consulta y valorar si ese acuerdo es satisfactorio", ha cuestionado, para después responder que lo que pasaría es que tendría "una fuerte oposición" interna, como la que muestran en público Page o Lambán. Tellado ha reprochado a su vez que "toda España esté pendiente de una consulta que ERC hace a sus bases mañana" y que "el futuro del modelo de territorial" lo vayan a decir "8000 militantes de ERC llamados" a opinar sobre si habría que investir al candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, a cambio de que Cataluña recaude el 100% de los impuestos.

