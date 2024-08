Crónica del España - Sudáfrica, 1-0

La selección española femenina de hockey sobre hierba ha certificado este jueves su billete para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París (Francia), gracias a su triunfo por 1-0 ante el combinado de Sudáfrica en la jornada 4 dentro del Grupo B, faltando solo un partido por disputarse antes de que empiecen los cruces eliminatorios. Un solitario gol de Belén Iglesias, con un pinche a la salida de un penalti-córner en los instantes finales del primer cuarto, dio la victoria a las pupilas de Carlos García Cuenca en la Pista Nº 2 del Estadio Yves-du-Manoir. Esta vez sí había público en las gradas, no como en la víspera con las selecciones masculinas de estos mismos dos países. Sin amenaza de tormenta eléctrica en esta parte de Francia, el equipo español buscaba su segundo triunfo de estos JJ.OO. y lo hacía ante la selección de menor ranking internacional con presencia en este torneo femenino. Y aunque Patricia Álvarez probó suerte pronto con un disparo sin tino, fue Sudáfrica quien tuvo la primera ocasión de peligro en el 2'. No obstante, Ongeziwe Mali malgastó ese penalti-córner y evidenció la poca puntería sudafricana, como luego se repitió en un tiro de su compañera Celia Seerane en el minuto 9. Acto seguido, en sendos penaltis-córner, tampoco acertaron Quanita Bobbs por partida doble ni Dirkie Chamberlain. Las 'RedSticks', que habían cedido la iniciativa de la posesión a sus adversarias, castigaron al contragolpe hasta forzar un penalti-córner cuando quedaban 29.5 seg para zanjar el primer periodo. Sin adornos, la capitana María López disparó raso hacia el palo que quedaba a su derecha y ahí apareció desmarcada Iglesias para marcar su gol con un toque tenso. Con el luminoso a favor, las de García Cuenca le imprimeron un ritmo cada vez más lento al partido. Un tiro fuera de Blanca Pérez, en el 21', fue prácticamente lo más destacado del segundo cuarto, en el que España solventó una inferioridad numérica temporal por la tarjeta verde que los árbitros mostraron a Lucía Jiménez en el minuto 25. Al terminar la sanción momentánea a Jiménez, Bobbs puso aprietos a la guardameta española con una jugada en la que no golpeó por poquísimo a la bola. Para evitar cualquier susto tras el descanso, las 'RedSticks' regresaron al campo con ímpetu y, transcrurridos cinco minutos, forzaron otro penalti-córner que auguraba una mayor cosecha para su casillero. Sin embargo, no era día propicio para las atacantes españolas y ni Marta Segú ni Begoña García acertaron en sus respectivos remates, como tampoco lo hicieron en un nuevo penalti-córner ni Lola Riera ni una Belén Iglesias que perseguía su doblete particular. Quizá debido a ese ahínco, pasada de revoluciones, recibió una tarjeta verde en el 43'. No tuvo consecuencias su ausencia durante dos minutos del terreno de juego, concluyendo el tercer periodo y dando paso a un cuarto y último en el que Sudáfrica se creció. Paris-Gail Isaacs, falló en otro penalti-córner (46'), igual que enfrente le ocurrió a Riera (49'). En su estatus de capitana, Bobbs tiró del 'carro' sudafricano, aunque sin premio. La tarjeta amarilla que se le mostró en los compases finales a Onthatile Zulu acabó por enterrar sus opciones de remontada, y eso que España erró varias situaciones más de penalti-córner. Fue el epítome de la inoperancia para la selección de Sudáfrica, contra una España que tiene ya en su horizonte el cruce de cuartos, aún sin saber el oponente. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 1 - SUDÁFRICA, 0 (1-0, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Clara Pérez (P), Amundson, Giné, L.Barrios, López, Strappato, Jiménez, Torres-Quevedo, Blanca Pérez, Álvarez y Segú --equipo inicial--; Beatriz Pérez, García, S.Barrios, Iglesias y Riera. SUDÁFRICA: Lloyd (P), Botha, Isaacs, Christie, Molikoe, Zulu, Augousti, Seerane, Mali, De Waal y Bobbs --equipo inicial--; Paton, Chamberlain, Mokoena, Pearce y Swarts. --GOL: 1-0, min.15: Iglesias. --ÁRBITROS: Yamada (JAP) y Harrison (GBR). --ESTADIO: Yves-du-Manoir.

