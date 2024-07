Rafa Nadal: "Cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa os lo haré saber"

El tenista español Rafa Nadal reconoció haber disfrutado de una "experiencia única" en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, aunque no terminó "de la manera que soñaba", al tiempo que apuntó que ha llegado el momento de plantearse su "siguiente etapa" y si será "con una raqueta en la mano o sin ella". "Ha sido una semana divertida, positiva, no ha terminado de la manera que soñaba, pero esto es el deporte. No he estado al nivel que necesitaba para luchar por las medallas y en el dobles, hoy no hemos estado acertados. Hemos tenido una relación fantástica, hemos estado alegres, con intensidad en la pista, pero no ha podido ser. Esto es así. Ya no hace falta analizar mucho más. Yo sólo tengo que analizar cuándo tengo el vuelo de vuelta a casa, me llevo una experiencia para el resto de mi vida", dijo en zona mixta. El 14 veces campeón de Roland Garros reconoció una "posible" despedida de París para siempre, aunque volvió a dejar incógnitas sobre su futuro, después de caer en el dobles junto a Carlos Alcaraz contra los estadounidenses Rajeev Ram y Austin Krajicek. El tenista balear reconoció que, al empezar un 2024 que auguró como final de su carrera, los Juegos de París eran un punto de reflexión. "Mi futuro como profesional, afecta las ganas y el sentimiento que tenga cuando tenga que tomar una decisión, para mí se ha terminado una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como objetivo. Se ha terminado este ciclo, voy a volver a casa, a desconectar y en frío cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin, os lo haré saber. Creo que me he esforzado lo suficiente como para cuando se terminara, se terminara con la satisfacción de haber hecho todo lo posible. Estoy en paz. Cuando tenga claro cuáles son mis motivaciones, mis ganas, o si no tengo motivaciones, o ganas, o la capacidad de seguir, tomaré otro camino", afirmó. Por otro lado, Nadal mostró "agradecimiento" al público de estos días y a Francia por su participación en la inauguración de Paris 2024. "La foto debajo de la Torre Eiffel es un reconocimiento a lo que he sido como deportista, lo que he sido en este lugar. Es Roland Garros, París y Francia. Me han regalado esta imagen porque creo que en este lugar he conseguido el récord más importante de mi carrera, el que será más difícil de superar", afirmó. Para terminar, el campeón de 22 'grandes' confesó su ilusión con el dobles junto a Alcaraz. "Ha sido una experiencia única, la hemos disfrutado. Hemos generado una ilusión conjunta muy bonita y me llevo un recuerdo bonito, de haber jugado con un jugador que va a ser de los mejores de la historia. De haberlo hecho juntos, en este lugar, representando a España, en unos Juegos. Ojalá que gane el oro y las chicas del dobles también", terminó.

