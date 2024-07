Venezuela suspende temporalmente los vuelos con Panamá y República Dominicana

El Ministerio de Transporte de Venezuela ha anunciado la suspensión temporal de los vuelos con Panamá y República Dominicana a partir de este miércoles en protesta por los recientes posicionamientos de las autoridades de dichos países tras las elecciones presidenciales venezolanas. Caracas ha tomado la decisión "en atención al reciente comunicado del Gobierno (...) de Venezuela que rechaza las acciones injerencistas de gobiernos de derecha, comprometidos abiertamente con los postulados ideológicos del fascismo internacional y basado en los principios de soberanía plena, tomando en cuenta la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad, así como los derechos aerocomerciales amparados". La cartera ministerial ha agregado que, como "rector de la movilidad nacional e internacional", se reserva las acciones legales, "en apoyo firme a las decisiones políticas del Estado, a fin de hacer respetar, preservar y defender el derecho inalienable de la autodeterminación del pueblo venezolano". Horas antes, Panamá anunció la suspensión de las relaciones bilaterales con Venezuela, retirando a su personal diplomático "hasta que no se realice una revisión de las actas" de las elecciones presidenciales. Por su parte, las autoridades venezolanas ordenaron la expulsión de las representaciones diplomáticas de estos países --así como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay-- y retirar a sus representantes de esos mismos países a los que acusa de no reconocer la victoria del presidente, Nicolás Maduro, en las presidenciales. Por su parte, el presidente de República Dominicana, Rodrigo Chaves, ha "repudiado categóricamente" la proclamación de Maduro como presidente de Venezuela, al considerarla "fraudulenta". "Trabajaremos con los Gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo", agregó.

