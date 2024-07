(Crónica) Los españoles Diego Botín y Florian Trittel se ponen líderes de 49er en Paris 2024

El tercer día de regatas en Marsella, con viento de mayor intensidad, trajo el asalto al liderato de los españoles Diego Botín y Florian Trittel en 49er, una buena jornada que no fue igual de positiva para el resto del equipo español en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El cántabro y el catalán, que ascendieron al podio provisional el lunes, mejoraron otro poco sus prestaciones con unos parciales de 3-2-2 para ponerse al frente de la tabla y con 11 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove. Los neozelandeses Isaac McHardie y William McKenzie, terceros, están a quince puntos de los españoles. El 49er y el 49er FX disputarán este miércoles las últimas pruebas de la serie clasificatoria para decidir el 'Top 10' que navegará en la Medal Race del jueves. "Aquí en Marsella, cuando el viento viene del sur, hay una montaña delante del campo de regatas que hace que el viento sea muy turbulento y muy variable. Hemos conseguido leer las condiciones y posicionar bien el barco en el campo de regatas en condiciones muy complicadas, con olas de varias direcciones y el viento cambiando de dirección. Estamos muy contentos de nuestra consistencia en un día como hoy", dijo Botín. Además, la tripulación española de 49er FX, formada por Támara Echegoyen y Paula Barceló, siguió con su remontada particular con unos parciales de 13-7-5, para colocarse 14º, a 13 puntos de la Medal Race. Las difíciles condiciones están marcando la competición en 49er FX, con sonados pinchazos en la flota y mucha irregularidad. "Es el día en el que mejor hemos navegado con diferencia, hemos decidido lo que queríamos hacer en cada momento y hemos tenido siempre la oportunidad de estar en el Top5. Pero es increíble lo que está pasando en Marsella, con un viento que se rompía de repente, de 16 a 3 nudos en la misma regata, con lo que los cambios de posiciones han sido radicales", dijo Echegoyen en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela (RFEV). "Pero siempre hemos ido hacia adelante, hemos remontado en todas las regatas incluso cuando las condiciones eran totalmente adversas. Hoy hemos estado en el agua como somos nosotras mismas, el ascenso ha sido bueno y ha abierto las opciones de seguir luchando", afirmó. Por otro lado, los problemas técnicos frustraron la jornada de Nacho Baltasar, representante español en la clase iQFOil masculino que, después de un quinto puesto, empezó a sufrir con sus siguientes parciales (13-10-17-11) para verse decimotercero provisional. Mientras, en el iQFOiL F, con condiciones muy complicadas, Pilar Lamadrid, que arrancaba la jornada en el undécimo puesto, bajó hasta el 18º con unos parciales de 24-14-12-14-20, sufriendo las encalmadas repentinas pese a ir en cabeza en varios de ellos. "Lo he dado absolutamente todo en el agua, pero al ser una flota tan reducida es muy fácil que con un error se sumen muchos puntos. Nos quedan dos días por delante antes de las Medal Series, podemos hacer hasta diez mangas y llevamos siete, así que todo está por verse todavía. Seguimos teniendo el objetivo de disfrutar, mañana no puedo perderlo de vista", apuntó.

