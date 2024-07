Turquía advierte a Israel de una respuesta "rápida y decidida" si la pone a prueba

La Presidencia turca ha advertido este lunes a Israel de que si "pone a prueba nuestra paciencia" obtendrá una respuesta "rápida y decidida", en referencia a las críticas israelíes al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Aquellos que sean lo suficientemente valientes para poner a prueba nuestra paciencia obtendrán una respuesta rápida y decidida", ha afirmado el portavoz de la Presidencia turca, Fahrettin Altun, en un comunicado. "Nuestro mensaje a Israel es claro: si quieren paz y seguridad duraderas, detengan el genocidio y acepten la soberanía palestina. Quienes gobiernan Israel condenan nuestra región a una guerra permanente. Los intentos de encubrir este hecho manipulando la opinión pública no funcionarán. No pueden camuflar sus crímenes de guerra atacando a nuestro Presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan", ha añadido. Altun ha advertido de que "nuestro estimado presidente no es un líder al que nadie pueda intimidar o silenciar". "Estamos unidos en la cuestión de Palestina y no permitiremos que nadie se atreva a sermonearnos o amenazarnos", ha agregado. Además, ha señalado a los miembros del Gobierno israelí como "participantes activos en el genocidio en curso en Palestina". "Es sólo cuestión de tiempo que sean condenados por tribunales internacionales", ha augurado. Erdogan afirmó el domingo que las fuerzas turcas podrían intervenir militarmente contra Israel "igual que entramos en Karabaj o Libia", declaraciones que han provocado una cascada de declaraciones de las autoridades israelíes, como las del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, quien comparó a Erdogan con el presidente iraquí Sadam Huseín: "debería recordar lo que pasó allí y cómo terminó eso".

