(Crónica) Los españoles Diego Botín y Florian Trittel se colocan terceros en Paris 2024

El equipo olímpico español de vela vivió este lunes una buena jornada en aguas de Marsella con el ascenso a posiciones de podio provisional de Diego Botín y Florian Trittel en 49er, con un primer puesto parcial de Pilar Lamadrid para acercar el Top 10 del iQFOiL F, en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El viento sigue siendo esquivo en Marsella pero la segunda jornada mejoró las sensaciones españolas. Unos parciales de 5-11-2 llevaron al tercer puesto provisional a Botín y Trittel, podio encabezado por los neozelandeses Isaac Kale McHardie y William McKenzie y los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove. Decisiva fue la última manga, donde los españoles arriesgaron manteniéndose a la derecha del campo de regatas en la empopada, mientras sus contrincantes elegían el contrario. Así, el cántabro y el catalán remontaron hasta un segundo puesto que les llevó al podio. España reclamó contra el barco irlandés, que terminó descalificado, por falta de espacio en la llegada a baliza. "Hoy terminamos muy cansados porque hemos tenido poco viento y hace mucho calor, pero a estas alturas del campeonato, en que aún no hemos llegado ni al ecuador, nos sentimos cómodos con la posición en la que estamos, que es una posición con opciones. Pero vamos a por más, queremos pelear. Se esperan vientos algo más fuertes para mañana y si se cumple no sufriremos tanto", dijo Trittel en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela. Además, la flota de 49er FX también completó tres mangas en esta segunda jornada para la clase. Las banderas negras y descalificaciones por fuera de línea y los resultados bastante irregulares para toda la flota marcaron la tónica del día. Támara Echegoyen y Paula Barceló lograron ascender hasta la plaza décimo séptima de la general provisional gracias al cuarto que firmaron en la segunda manga del día. "Está siendo un campo de regatas muy difícil para todo el mundo. Hoy las líderes también han pinchado. Nosotras no hemos vuelto a tener nuestro mejor día, pero nos focalizamos en las posibilidades que tenemos hacia adelante, la Medal Race está a muy pocos puntos, el podio no está tan lejos, y nuestra determinación en los próximos días tiene que ser aún mayor", dijo Echegoyen. Además, el viento tampoco se alió con las tablas voladoras y, a pesar de la insistencia del comité, tan sólo contabilizaron dos pruebas para la categoría femenina y una para la masculina. Pilar Lamadrid empezó el primero con fuerza en el grupo de cabeza, pero se vio en el suelo y descalificada junto a la neozelandesa. En la segunda salida, tras un intento anulado a mitad de recorrido, Lamadrid tomó el control de la flota y no soltó hasta ganar el parcial, subsanando el lastre de la prueba inicial para ser duodécima en la general. En iQFOiL masculino, Nacho Baltasar no tuvo un día de estreno como esperaba, decimoquinto en la primera prueba y sin opción de más por la inconsistencia del viento.

