Hugo González se mete en 'semis' del 100 espalda y Jessica Vall dice adiós en el 100 braza

El nadador español Hugo González de Oliveira firmó este domingo el quinto mejor tiempo en su serie de los 100 metros espalda masculinos para avanzar, con suspense, a las semifinales pero, por otro lado, la española Jessica Vall quedó fuera en las eliminatorias del 100 metros braza femenino. Por la tabla global de tiempos, Hugo González avanzó a semifinales con el 14º mejor crono (53.68) --se meten en semifinales los 16 mejores-- y luchará por mejorarse y por estar en la final este mismo domingo a las 21:32 horas. No es su prueba fetiche y el nadador mallorquín, de 25 años y en sus terceros Juegos Olímpicos, usa esta prueba del 100 para preparar mejor el 200 metros espalda. Ahí sí que quiere y puede aspirar a todo, siendo el vigente campeón mundial tras su proeza en Doha 2024 y poseedor además de la mejor marca del año. En Paris 2024, Hugo González también luchará con opciones en los 200 metros estilos, pero este 100 espalda --prueba demasiado corta para sus características--, aunque quiera mejorar su crono de las eliminatorias y meterse en la final, no está en su calendario en cuanto a opción de medalla. Por su parte, la catalana Jessica Vall fue 27ª en las primeras series del 100 metros braza femenino y no se pudo meter en semifinales. Lejos de los mejores cronos y del acceso a 'semis', la veterana se centra ahora en una prueba del 200 metros braza que se le suele dar mejor. Aunque todo huele a un 'último tango en París'.

