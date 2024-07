Disfraces, calor, y grandes atascos, los otros protagonistas de la Comic-Con de San Diego

San Diego (EE.UU.), 26 jul (EFE).- Grandes multitudes, altas temperaturas, largas filas y muchos disfraces abarrotan durante este fin de semana la Comic-Con de San Diego (California), y sus asistentes usuales aseguran que es la primera vez desde la pandemia que la convención de cultura pop más grande del mundo volvió a la normalidad.

"Este año está a reventar. Creo que es la primera Comic-Con que regresó a un nivel normal desde la covid-19, y eso lo hace muy interesante", dijo a EFE Gina, una asesora académica vestida de Bo-Katan Kryze, de Star Wars, que esta edición cumple diez años de asistir al evento.

Tras el parón en la industria por la pandemia y después de haber pasado un año sin actores debido a las huelgas de Hollywood que azotaron la industria del entretenimiento en 2023, la Comic-Con de San Diego ha retomado su fuerza en esta edición con un programa que hasta el momento ya ha tenido a estrellas como Chris Hemsworth por 'Transformers One' o Ryan Reynolds y Hugh Jackman por el estreno de 'Deadpool & Wolverine'.

"Lo que más me emociona del programa de este año es que viene el elenco de 'Borderlands', dijo Indigo, una joven de Corona, California, que pasó entre seis y ocho meses confeccionando su "cosplay" (disfraz) de Tiny Tina, un personaje del videojuego que llevaron a la gran pantalla los actores Cate Blanchett, Ariana Greenblatt y Kevin Hart.

A lo largo de estos cuatro días de duración también se espera que Keanu Reeves, quien ha encarnado a personajes icónicos como Neo de 'Matrix' o al asesino John Wick, asista para hablar del cómic 'BRZRKR', del que es autor.

Además, los fans de Marvel esperan con ansias el panel que dará el estudio de superhéroes el sábado tras los rumores de que podrían estar presentes actores como Pedro Pascal o Ebon Moss-Bachrach, por la próxima película de 'Los Cuatro Fantásticos'.

Sin embargo, muchos de los asistentes no están interesados del todo en estas grandes personalidades y más bien disfrutan de la presencia de artistas independientes que presentan su arte en los stands de venta.

"El año pasado no hubo actores pero no me molestó en nada porque no es lo mio. A mí me gusta más el animé, el manga o los 'vtubers' (avatar digitales que se presentan como youtubers). La gente de la vida real no me interesa", aseguró a EFE Emily, quien se vistió como la vtuber Gavis Bettel y soporta con resignación temperaturas que ascienden a los 28 grados en la ciudad de San Diego.

"Cuando te disfrazas simplemente te haces a la idea de que vas a sudar", comentó.

Otros aprovechan para enaltecer sus raíces, como Abel y sus hijos: Abel y Diana, quienes se disfrazaron de los personajes creados por el mexicano Roberto Gómez Bolaño: el Chapulín Colorado, el Chavo del 8 y la Chilindrina.

"Somos mexicanos y no queremos que se pierda la tradición, nosotros tenemos un superhéroe en México que es el Chapulín Colorado", respondió Abel a EFE.

Aunque en promedio las personas aguardan entre treinta minutos y una hora para poder pasar a una experiencia o para poder comprar mercancía exclusiva de sus series favoritas, algunos fans han tenido que esperar hasta tres horas para lograr su cometido.

"Si eres de las primeras personas en entrar logras llegar a lo que quieres, pero conforme avanza el día esto se pone muy difícil", contó a EFE Daniel, un joven originario de Tijuana, México, que cada año se enlista como voluntario de la convención.

Sin embargo, si hay algo en lo que coinciden varios de los asistentes es que les gustaría que el proceso de compra y de acceso al evento fuera más sencillo, ya que meses antes tienen que aplicar en la página oficial y esperar a que a través de un sorteo sean elegidos para poder comprar los boletos.

"Este año solo conseguimos entradas para dos días", lamentó Abel. Por su parte, Indigo consideró que el "único" problema de la Comic-Con es lo "complicado" del proceso de compra de entradas; pero, fuera de eso, todo es pura diversión.

Mónica Rubalcava