(Crónica) Argentina se resarce, Paraguay golea a Israel y Egipto aclara el grupo de España

La selección argentina masculina de fútbol ha ganado este sábado por 3-1 a la de Irak en la segunda jornada de los Juegos Olímpicos de París (Francia) y se ha resarcido de su surrealista derrota en el estreno, mientras que el combinado de Paraguay ha goleado (2-4) al de Israel y la selección Egipto ha aclara el Grupo C tras vencer por 0-1 a Uzbekistán. En el Parc Olympique Lyonnais, la 'Albiceleste' abrió el marcador por obra de Thiago Almada al cuarto de hora, con una semivolea de derechas dentro del área. Aunque empató Aymen Hussein para el equipo iraquí justo antes del descanso, los pupilos de Javier Mascherano sellaron su triunfo en la segunda parte con goles de Luciano Gondou y de Ezequiel Fernández. Esta buena cosecha para Argentina fue aún mejor tras la victoria en su grupo de Ucrania por 2-1 frente a Marruecos. Una diana de Igor Krasnopir en el 90+8' rubricó ese marcador favorable a los ucranianos, que ahora lucen tres puntos, al igual que todos ls miembros del Grupo B. Mientras, en el Estadio de La Beaujoire, un único gol de Ahmed Kouka en el 11' amarró la victoria del combinado egipcio. Tras el remate de un compañero al poste con un zurdazo raso, el despeje de un zaguero rebotó en Kouka y la pelota se coló en la portería rival. Cuatro puntos tiene ahora Egipto en el segundo puesto, por detrás del liderato español (6 pts.). Además, en el parisino Parque de los Príncipes, la selección de Paraguay estrenó sus casilleros de goles y de puntos. Hasta 36 remates hicieron los paraguayos en total, un tercio de ellos a portería. Con tamaña estadística, era difícil que Israel no encajase. Sin embargo, en la primera mitad tan solo se vio el gol de Marcelo Fernández. Incluso empató Israel dos veces la contienda (1-1, 2-2) con tantos de Omri Gandelman y de Oscar Gloukh, éste al aprovechar el rechace del guardameta en un penalti fallado por él mismo. No obstante, en el loco tramo final del partido sonrió Paraguay con los goles de Fabián Balbuena y luego el doblete particular de Marcelo Fernández. Tres puntos acumulan los guaraníes y uno solamente los israelíes en el Grupo D. Del mismo modo en el Grupo A hubo resurgimientos, como el de EE.UU. (3 pts.) gracias a su 1-4 ante Nueva Zelanda (3 pts.). Djordje Mihailovic destacó entre los estadounidenses, marcando el 0-1 de penalti en el 8' y dando a Walker Zimmerman la asistencia del 0-2 (12').

