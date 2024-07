Honeywell evalúa OPI de Quantinuum con una valoración de US$10.000M

(Bloomberg) -- Honeywell International Inc. está considerando realizar el próximo año una oferta pública inicial de su empresa de computación cuántica Quantinuum, de la que es accionista mayoritario, según personas con conocimiento del asunto.

La empresa ha mantenido conversaciones con varios bancos de inversión sobre una posible cotización en Estados Unidos y podría buscar una valoración de alrededor de US$10.000 millones para Quantinuum, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada.

Las acciones de Honeywell subieron hasta un 2,6% el viernes tras el informe de Bloomberg News, su mayor movimiento intradiario desde principios de junio. Han bajado alrededor de un 2% este año, lo que valora a la empresa en unos US$133.000 millones.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Las deliberaciones se encuentran en una fase inicial y los detalles del plan podrían cambiar, dijeron las personas. Un representante de Honeywell declinó hacer comentarios, mientras que un representante de Quantinuum no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Quantinuum se formó en 2021 mediante la fusión de Cambridge Quantum y Honeywell Quantum Solutions. Tiene alrededor de 500 empleados en oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, según su sitio web.

En enero, Honeywell cerró una ronda de financiación de US$300 millones para la empresa de computación cuántica con una valoración previa de US$5.000 millones. JPMorgan Chase & Co. dirigió la recaudación de fondos con la participación de Mitsui & Co. y Amgen Inc. Honeywell también volvió a invertir. Con la ronda de enero, Quantinuum ha recaudado alrededor de US$625 millones en total desde su creación.

Los ordenadores cuánticos aprovechan las propiedades únicas de los átomos, empleando bits cuánticos, o qubits, que proporcionan exponencialmente más potencia de cálculo que el código informático que utiliza unos y ceros. Los fabricantes de ordenadores cuánticos, como International Business Machines Corp., han ido mejorando la tecnología para reducir errores y aumentar el número de qubits.

Nota Original: Honeywell Weighing Quantinuum IPO at $10 Billion Valuation (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.