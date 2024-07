Echegoyen y Cooper, emocionados y honrados por ser los abanderados de la inauguración de Paris 2024

La regatista Támara Echegoyen y el palista Marcus Cooper se mostraron emocionados por ser este viernes los abanderados de la delegación española en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, algo que le supone "una dosis de motivación extra" a la gallega y un momento "simbólicamente potente" para el balear. "Me resulta muy complicado describir las emociones, pero creo que para los dos es un honor y un orgullo encabezar este pedazo equipo, esta delegación española, y empezar a competir en Paris 2024. Es una oportunidad de disfrutar de una manera diferente el inicio de los Juegos Olímpicos, que para mí ya tienen un broche dorado", señaló en una rueda de prensa ofrecida junto al Comité Olímpico Español (COE) a pocas horas de desfilar en una ceremonia diferente por ser en el Río Sena y no en un estadio. La gallega, campeona olímpica en Londres 2012 junto a Sofía Toro y Ángela Pumariega, sabe que será un desfile "especial", al celebrarse fuera del Estadio Olímpico, aunque todavía desconoce los detalles, y cree que llevar la bandera será "una dosis de motivación extra" para la competición. "Es cierto que ser abanderado es por méritos deportivos, es algo que ya hemos logrado. Los deportistas estamos tan focalizados en el siguiente objetivo que nos olvidamos de quién somos, y nuestro currículum también nos describe. Creo que es una dosis de motivación extra", manifestó. "He dormido bien. El jueves fue un día bastante duro para Paula y para mí, tuvimos la medición que es necesaria antes de afrontar las regatas. Fue un día largo de trabajo y también tuvimos una sesión de agua, así que no veía el momento de llegar a la cama y lo he aprovechado muy bien", bromeó. Respecto a la competición, en la que formará pareja junto a Paula Barceló en 49er FX, aseguró que están "preparadas" para pelear por las medallas. "La sensación, tanto de Paula como la mía, es que hemos realizado un buen trabajo deportivo. Estamos muy tranquilas con lo que hemos trabajado y, sobre todo, con muchas ganas de afrontar el reto", subrayó. "Va a ser una competición muy reñida. Las condiciones de Marsella van a abrir mucho ese cuadro de países con opciones de medalla, pero creo que Paula y yo estamos preparadas para luchar. Estamos con muchas ganas de ofrecer lo mejor en el agua y, sobre todo, de demostrar quiénes somos y el nivel que tenemos", prosiguió Echegoyen que le restó importancia a la previsión de lluvia. "Sí que he chequeado el parte, ya está lloviendo, parece que está adelantado, a lo mejor tenemos suerte y pasa antes", finalizó. POCAS HORAS DE SUEÑO DE COOPER POR ESTAR "DEMASIADO EMOCIONADO" Por su parte, el palista Marcus Cooper reconoció que no había podido "dormir tan bien como debería" porque estaba "demasiado emocionado" de lo que iba a vivir este viernes, cuando portará la bandera española junto a la deportista de vela Támara Echegoyen, un momento que significa "una mezcla de emociones" para el dos veces medallista olímpico. El doble medallista olímpico, que lamentó no tener familiares presentes en la ceremonia, aunque sí estarán reunidos en su casa para verle, añadió que se fue tarde a dormir este jueves y que incluso se despertó "antes de la hora del despertador". Para el balear, "es una mezcla de emociones" por todo "lo simbólicamente potente que es representar no solo a 383 deportistas, sino a los 48 millones de españoles en una ceremonia de este calibre tan especial". "Llevo ya días con el 'gusanillo', aunque soy bastante calmado e intento ir día a día entrenando para gestionar mejor la emoción, pero va cada vez a más", reconoció. Además, confesó que su madre, a la que calificó como su "fan número uno", ya le llamó este jueves para decirle que disfrutara, y que iban a estar todos viendo la ceremonia, "dándole muchos ánimos y disfrutándolo" con él. BLANCO: "DISFRUTAD DE UNA TARDE MÁGICA" Finalmente, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, celebró tener "el mejor equipo olímpico" y "los mejores abanderados" para representar "al mejor país del mundo que es España". "Sois abanderados porque lo habéis ganado por vuestra trayectoria, por vuestros valores, por lo que representáis para el deporte pero también por lo que representáis para España", señaló el dirigente, que deseó a ambos "lo mejor" y que disfruten de una "tarde mágica". "Y a partir de ahí disfrutar la competición porque los dos y vuestros compañeros en los respectivos deportes y los 383 que somos venimos con todas las expectativas para tener grandísimos resultados. De corazón os doy las gracias, os felicito y de verdad disfrutar de este momento mágico porque vais a ir delante abanderando al mejor equipo que podemos tener. Suerte hoy, suerte en los días de competición", sentenció Blanco.

Compartir nota: Guardar Nuevo