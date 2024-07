Overture Maps Foundation presenta una herramienta web para explorar los datos que tienen disponibles

Overture Maps Foundation, la iniciativa que busca desarrollar de forma colaborativa una base de mapas abierta e interoperable, ha presentado una herramienta para explorar los datos que ya tienen disponibles, pese a que aún no se trate de un mapa. La herramienta web facilitada por Overture Maps Foundation puede entenderse como "un inspector de datos de rayos X", porque lo que todavía no es es un mapa, pese a que la iniciativa busca desarrollar una alternativa a Google Maps. Se trata, no obstante, de un avance en dicho objetivo, ya que esta herramienta permite acceder a los datos que han recopilado y organizado en capas: calles, cimientos, edificios, divisiones, lugares y transporte, como detallan en su blog oficial. La herramienta de exploración está diseñada para usarse en el navegador, sin necesidad de saber de programación. Está actualmente en beta, para seguir mejorando el proyecto a partir de los comentarios de quienes quieran usarla. Overture Maps Foundation es una iniciativa anunciada en 2022 por la Fundación Linux, que busca desarrollar de forma colaborativa una base de mapas abierta e interoperable con el apoyo de empresas como Amazon, Meta, Microsoft y TomTom.

