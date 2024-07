El Ayuntamiento de Huesca pide revertir la decisión de excluir a su ciudad como subsede del Mundial de 2030

El Ayuntamiento de Huesca ha solicitado este miércoles a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) revertir la decisión de excluir a dicha ciudad somo subsede del Mundial de fútbol masculino del año 2030, en una candidatura conjunta con Portugal y Marruecos. Esta solicitud se desprende de la moción institucional que, por unanimidad de todos los grupos del Consistorio oscense, se ha aprobado en el pleno municipal. En dicha iniciativa se apunta que el Consistorio solicita dicha reversión, ya que considera que Huesca reúne las condiciones necesarias para ser incluida en la lista de 45 subsedes. En ese sentido, se recuerda que la Sociedad Deportiva Huesca ha militado dos temporadas en la Primera División masculina, por lo que la ciudad ha acogido ya encuentros de una de las competiciones de fútbol más importantes del mundo. Además, se argumenta que Huesca cuenta con infraestructuras deportivas y de servicios, así como con comunicaciones, que junto con la cercanía a la sede de Zaragoza hacen que la ciudad reúna las condiciones adecuadas para se incluida entre las sedes. Se trata, añade la moción, de una ciudad cuyas medidas de seguridad están garantizadas. La moción ha contado con el visto bueno de los tres grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Huesca, PP, PSOE y Vox, y con el del concejal no adscrito, Antonio Laborda, para quien Huesca reúne las condiciones necesarias para ser subsede, ya que está cerca de Zaragoza, cuenta con buenas instalaciones deportivas y capacidad hotelera. "Estoy de acuerdo con esta declaración institucional, porque creo que Huesca se merece ser subsede del Mundial", ha dicho. Unos argumentos en los que coincide la portavoz del PSOE, Silvia Salazar, que ha añadido que "es necesario, porque de ser incluida, Huesca estaría en un escaparate internacional y el impacto económico va a ser importantísimo para la ciudad y nosotros como o representantes de toda la ciudad tenemos que apostar porque la Real Federación revierta esta mala noticia que nos han dado". Por su parte, el portavoz de Vox, José Luis Rubió, ha pedido tener acceso a la contestación de la Real Federación de Fútbol negando la posibilidad de que Huesca sea subsede para conocer sus causas, ya que Rubió ha deslizado la posibilidad de que sea porque en el momento de solicitar ser incluidos en la lista de subsedes el campo del Alcoraz carecía de licencia. "El anterior alcalde socialista clausuró el campo el 17 de mayo del 2023 y usted --en alusión a la alcaldesa-- ratificó en otoño del año pasado y hasta escasas semanas no se tuvo la correspondiente autorización del INAGA y, por lo tanto, las posibilidades de obtener la licencia del campo" y "no nos gustaría oir que eso ha ocurrido porque demostraría nuevamente la incapacidad en gestionar una licencia que tendría que haberse solucionado y gestionado con anterioridad". La alcaldesa ha recordado que la titularidad del campo de fútbol del Alcoraz es de la SD Huesca, por lo tanto la competencia para solicitar la subsede era del propio club y ha deseado que dicha potestad hubiera sido del Consistorio. "La potestad para pedirlo era de la SD Huesca y, ojalá hubiera sido del Ayuntamiento de Huesca porque quizá se hubiera presentado en otras condiciones en el mes de marzo, que es cuando terminaba el plazo, el día 22", ha añadido. "Este Ayuntamiento tuvo que insistir para que el club presentara esa solicitud y tanto yo como el concejal de Deportes comparecimos en el club para pedir explicaciones de por qué a las 11.00 horas no se había enviado todavía la convocatoria y puedo garantizar que a las 13.50 horas se envió", ha relatado Orduna. La alcaldesa ha subrayado que la capacidad y calidad hostelera eran las causas de la denegación, y ha informado que se enviará la declaración institucional y un dosier informativo de la ciudad a la RFEF. En caso de no obtener respuesta, se pedirá amparo a la FIFA. El Ayuntamiento de Huesca tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la exclusión de las instalaciones deportivas de la SD Huesca y con ellas de la ciudad de Huesca de la lista de 45 subsedes españolas para la Copa del mundo de 2030. "La corporación municipal, recogiendo el sentir de la ciudad, lamenta esta decisión de la RFEF que además supone que Aragón sea la única comunidad autónoma que no cuente con subsede para este acontecimiento deportivo". Se trata de "una decisión lesiva" para la ciudad y para Aragón, según ha incidido el portavoz del PP, Ricardo Oliván.

