Tony Spina abandona el plató de ‘Supervivientes All Stars’ tras un fuerte enfrentamiento con Kiko Jiménez

La tensión ha alcanzado niveles críticos en ‘Supervivientes All Stars’, especialmente ahora que el reality show se acerca a su recta final. Mientras algunos concursantes ajustan sus estrategias, otros optan por mantenerse en un perfil bajo. Esta presión también ha afectado al plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, donde la implicación emocional de los colaboradores ha hecho que la situación se vuelva insostenible. Este domingo, el programa presentado por Sandra Barneda parecía transcurrir con normalidad hasta que Tony Spina ha tomado la decisión de abandonar el plató tras un fuerte enfrentamiento con Kiko Jiménez. La pareja de Marta Peñate se levantó durante una pausa publicitaria, manifestando su frustración: "Esto es entretenimiento, pero yo no me estoy entreteniendo". La tensión estalló cuando Kiko, visiblemente alterado, trató de justificar sus comentarios recientes sobre Sofía Suescun, llegando a reconocer sentirse superado por la situación y criticando a Spina por beneficiarse de los conflictos para generar espectáculo. "Él automáticamente ha hecho como hizo allí su novia: beneficiarse de eso para montar aquí un show", acusó Jiménez, aludiendo a la estrategia de victimismo que, según él, han adoptado Marta Peñate y Tony Spina. Adara Molinero también quiso intervenir para resaltar las palabras dolorosas que Kiko había dirigido a Tony, insistiendo en que no había justificación para los comentarios realizados. Por su parte, Sandra Barneda intentó manejar la situación de la mejor manera insistiendo al joven influencer si se arrepentía de sus palabras, aunque él ha negado por completo que pudiese haber dicho algo doliente.

