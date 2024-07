El secretario de Estado del Papa se reúne con Zelenski en Ucrania: "Estamos bastante lejos de una solución negociada"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el secretario de Estado del Papa, el cardenal Pietro Parolin, han mantenido este martes una reunión en la que han abordado las consecuencias de la guerra tras la invasión rusa. "Nos centramos en las decisiones de la primera Cumbre de Paz y el papel del Vaticano en el establecimiento de una paz justa y duradera para Ucrania. Agradezco el apoyo del cardenal a nuestro país y a nuestro pueblo", ha señalado tras la reunión Zelenski en una publicación en su cuenta de la red social X. El presidente ucraniano ha destacado que tuvo "un significativo encuentro" con el secretario de Estado del Papa en el que han discutido las "consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania, el terrorismo aéreo en curso, la difícil situación humanitaria y los resultados de la reunión con Francisco en junio en Italia". Por su parte, Parolin ha apostado por garantizar siempre la ayuda humanitaria a Ucrania, mientras que en el plano diplomático ha invitado a ser "un poco creativos, en el sentido de encontrar fórmulas que puedan ayudar a abrir caminos de paz". "Estamos bastante lejos de una solución negociada", ha lamentado. El secretario de Estado también abordó la plataforma de paz del presidente ucraniano, que, según ha recordado, han apoyado desde el principio "como un intento de paz que podría ayudar de alguna manera, aunque muy consciente también de su debilidad, que es el hecho de que no implicaba a Rusia", según ha informado Vatican News. "Evidentemente, cuando se haga la paz, debe hacerse entre los dos contendientes, pero me parece que todavía estamos muy lejos. Espero que podamos encontrar también otras fórmulas que nos permitan abrir algún resquicio de esperanza", ha dicho. Sobre el sentido de su visita, que comenzó el pasado 20 de julio, el cardenal ha afirmado que el mensaje principal de estos días es "mantener viva la atención de la comunidad internacional sobre la guerra, para que no se convierta en otro conflicto olvidado". "Tal vez, al tener como escenario el corazón de Europa, haya incluso más atención que en otras guerras que tienen lugar en otros continentes", ha dicho. Para el secretario de Estado del Papa, existe "un poco el peligro" de que se "tritura todo", por lo que "algo tan serio como una guerra corre el riesgo de convertirse en noticia y nada más". "LA GUERRA ES SIEMPRE UNA DERROTA" Por otro lado, en el encuentro de este lunes con los miembros del Consejo de Iglesias y Organizaciones Religiosas de Ucrania, celebrado en la Nunciatura Apostólica de Kiev, el cardenal Secretario de Estado reiteró el compromiso de la Santa Sede para poner fin al conflicto: "La guerra es siempre una derrota, la ayuda humanitaria a la población es importante". "La guerra es un tema muy complejo, pero como denominador común tiene el dolor y el sufrimiento", ha subrayado el cardenal, que ha puesto el enfásis en el "repudio de la guerra, que es uno de los principios fundamentales también del derecho internacional". Sobre la base de lo tantas veces reiterado por el Papa Francisco, el secretario de Estado ha recordado que "la guerra nunca puede ser utilizada como solución a los problemas presentes en la comunidad internacional".

