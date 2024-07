El Gobierno cesa a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres tras el caso de contratos de puntos violeta

El Gobierno ha cesado a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, días después de que se hiciese pública que la empresa que comparte con su mujer recibió al menos 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE, por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros. García será sustituida por Cristina Hernández, cuyo nombramiento se aprobará este martes en Consejo de Ministros. El cese, confirmado por Isabel García en la red social X, se produce tras las críticas del socio de Gobierno Sumar, que reclamó su dimisión. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió "paciencia" a la espera de las explicaciones por parte de la directora del Instituto de la Mujer. Por su parte, Isabel García se defendió en todo momento de la acusaciones al asegurar haber cumplido "escrupulosamente" la ley. "Tengo la conciencia tranquila, la certeza de haber hecho las cosas bien y me siento muy orgullosa del trabajo que estamos realizando desde el Instituto de las Mujeres", argumentó en X García días antes de su cese. El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres se produjo el 28 de diciembre del año pasado pese a las críticas de colectivos trans y políticos de Sumar, Más Madrid o Podemos que le reprocharon sus discursos "abiertamente transfóbicos". En concreto, denunciaron que García "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans" e indicaron que "los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García". CRISTINA HERNÁNDEZ, NUEVA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES Su sustituta en el cargo será Cristina Hernández Martín (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1979), Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y Master of Arts (Refugee Studies Program) por la University of East London. Especialista en políticas públicas de igualdad y violencia de género, ha trabajado como asesora para ONG, entidades públicas y organizaciones políticas y ha sido Profesora Asociada en la Universidad de Salamanca, donde ha impartido las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales. De igual modo, ha sido responsable de Formación del Servicio 016 de Información y Asesoramiento en materia de violencia de género. También ha trabajado como asesora en materia de igualdad para el Grupo Parlamentario Socialista y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. En la actualidad, trabajaba como asesora en el Gabinete del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Compartir nota: Guardar Nuevo