Dani Rovira habla por primera de su relación con Mar del Corral y desvela si trabajaría con Victoria Federica

Dani Rovira ha compartido sus primeras palabras sobre su nueva relación tras ser consultado por sus vacaciones y las recientes fotografías en las que aparece con Mar del Corral. Al respecto, el actor ha optado por echarle humor a su respuesta: "Ya te veo venir, pues ya está". De esta manera afirmó que se encuentra en un buen momento de su vida: "Del cero al diez, pues como siempre, uno espera que todo siempre vaya mejor, pero un ocho y medio, nueve, podría ser, sí". En cuanto a la posibilidad de trabajar con Victoria Federica, Rovira no descarta colaborar con ella: "Claro, claro, yo... A mí me encanta trabajar con todo el mundo, claro, ¿por qué no? Una cosa no quita a la otra". No obstante, recordó con ironía su postura no monárquica: "El rey de la comedia, yo soy republicano. No digas eso". El artista agradeció que el público siga recordándolo por su trayectoria en la comedia: "Yo que me considere lo que quieran. Lo bonito es que puedo seguir haciendo comedia y es lo que le pido a la vida, poder, como dicen las folklóricas, morirme en un escenario. Ojalá, pero muy tarde, ¿eh?". Finalmente, Dani también subrayó su compromiso con su fundación, de la cual se siente muy orgulloso: "Sí, duerme uno muy tranqui. Y sobre todo, las cosas que hacemos las podemos ver de manera concreta. Y es muy guay. Es una de las cosas más satisfactorias que hay en mi vida".

Compartir nota: Guardar Nuevo