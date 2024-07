Previa del España - Puerto Rico

La selección española masculina de baloncesto disputará este martes en el WiZink Center de Madrid (20.30/Teledeporte), su último partido de preparación para los Juegos de París ante un rival de exigencia y también olímpico como Puerto Rico, frente al que espera dejar buenas sensaciones antes de su estreno en el evento el próximo sábado. El combinado dirigido por Sergio Scariolo tendrá su última prueba antes de viajar a Francia, donde está encuadrado en el 'grupo de la muerte', junto con Canadá, Australia y Grecia. Los españoles, que consiguieron su clasificación olímpica hace unas semanas en Valencia, volvieron a la preparación la pasada semana, con un amistoso ante Argentina, con ajustada victoria en Guadalajara por 76-72. Ante los argentinos no estuvo disponible Lorenzo Brown por unas molestias y Rudy Fernández por descanso, lo que dejó a Sergio Llull y a Alberto Díaz como únicos bases, aunque ambos han estado entrenando estos días y lo más probable es que tengan minutos, siempre especiales para el balear en una cancha donde es idolatrado. El choque ante la campeona olímpica de 2004 también sirvió para la vuelta de Álex Abrines, que se quedó fuera del Preolímpico por una lesión, y Juancho Hernangómez, que apenas pudo jugar en el torneo de Valencia por lesión muscular y que intentarán seguir cogiendo ritmo competitivo. De todos modos, Joel Parra y Juan Núñez, que siguen entrenando con el equipo pese a no formar parte de la lista definitiva, también estarán disponibles para este amistoso. Por lo tanto, este choque ante Puerto Rico ayudará para seguir cohesionando el grupo y para pulir pequeños detalles antes de que arranque la competición este sábado en Lille, como el desacierto en el triple, con un 8/30 ante Argentina, o las desconexiones, recibiendo parciales en contra en poco tiempo que pueden ser letales ante los duros rivales de los Juegos, como sucedió en el último Mundial. Enfrente estará una Puerto Rico, que también competirá en los Juegos después de lograr la clasificación en el Preolímpico en el que también ejerció como local, derrotando en la final a Lituania, su última victoria porque ha perdido sus tres últimos amistosos, curiosamente ante los tres rivales de España en París: 67-65 ante Grecia, 90-75 ante Australia y 103-93 ante Canadá. El base de los New Orleans Pelicans José Alvarado es el líder de un combinado de buen nivel físico que también cuenta con jugadores con pasado o presente en la Liga Endesa, como el alero Gian Clavell, que jugó en el Estudiantes y la próxima campaña lo hará en el Covirán Granada, o el nuevo interior del Dreamland Gran Canaria, George Conditt IV.También tienen viejos conocidos como Isiah Piñeiro, que militó en el Zunder Palencia el último curso, o Jordan Howard, hermano del baskonista Markus y que hizo lo propio en el Obradoiro. El conjunto centroamericano, de vuelta a los Juegos Olímpicos tras 20 años de ausencia, se enfrentó a España por última vez en el pasado Mundial de 2019, con victoria de los de Scariolo en la fase de grupos por 73-63. En el Mundobasket de 2002, la victoria fue puertorriqueña por 73-65. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS: ESPAÑA: Brown, Abrines, López-Arostegui, Aldama y Willy Hernangómez --posible quinteto inicial--; Llull, Juancho Hernangómez, Brizuela, Díaz, Garuba, Pradilla, Fernández, Núñez y Parra. PUERTO RICO: Alvarado, Waters, Piñeiro, Romero y Conditt IV --posible quinteto inicial--; Toro, Ortiz, Thompson, Howard, Clavell, Ford y Reed. --PABELLÓN: Wizink Center de Madrid. --HORA: 20.30/Teledeporte.

