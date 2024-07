Hunter Biden ensalza la figura de su padre a nivel político y personal tras renunciar a su candidatura en EEUU

Hunter Biden, uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ensalzado en una carta la figura de su padre, tanto a nivel político como personal, tras el anuncio del mandatario de su decisión de no presentarse a la reelección en las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre en el país norteamericano. "Durante toda mi vida, he mirado a mi padre con asombro. ¿Cómo podía sentir tanta pena y aún así dar lo que quedaba de su corazón a otros?", se ha preguntado. "No sólo en las políticas que aprobó, sino en las vidas personales que ha tocado", ha agregado, en una carta publicada por su madre, Naomi Biden, a través de su cuenta en la red social X. "Durante mi vida he presenciado cómo absorbe el dolor de incontables estadounidenses de a pie a los que dio su número de teléfono personal porque quería que le llamaran cuando lo estuvieran pasando mal, cuando sus últimas esperanzas se les escurrieran entre las manos", ha asegurado. Así, ha manifestado que "ese amor incondicional fue su estrella Polar como presidente y como padre". "Es único en la vida pública a día de hoy y no hay distancia alguna entre Joe Biden, el hombre, y Joe Biden, el servidor público durante los últimos 54 años". "Soy afortunado cada noche por decirle que le quiero y por darle las gracias. Pido a los estadounidenses que se unan a mí esta noche y hagan lo mismo", ha recalcado. "Gracias, señor presidente. Te quiero, papá", ha zanjado Hunter Biden en su comunicado. Biden afirmó el domingo que renunciaba a la candidatura a la reelección en la Casa Blanca, en una decisión que defendió "en interés" del Partido Demócrata, del país y del suyo personal. "Creo que lo mejor para mi partido, para el país y para mí es renunciar y concentrarme únicamente en cumplir con mis funciones como presidente durante lo que queda de mandato", sostuvo. La decisión llegó tras semanas de presiones y dudas en torno a su capacidad de derrotar a su rival, el expresidente Donald Trump, a raíz de su errático desempeño en el debate televisado del 27 de junio, que generó dudas en el seno de su partido sobre la posibilidad de que pudiera lograr una victoria en las urnas y, de esa forma, reeditar su mandato en la Casa Blanca. Hunter Biden se ha visto igualmente sumido en varios escándalos durante los últimos meses y en junio fue declarado culpable de tres cargos por la compra y posesión de un arma de fuego. Pese a que la condena no ha sido anunciada, sus abogados han reclamado ya que se desestimen citando el controvertido fallo que puso fin al caso contra Trump por el manejo de documentos clasificados.

