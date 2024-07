Obama evita apoyar a Harris y pide "crear un proceso" para elegir a "un candidato sobresaliente"

El expresidente estadounidense Barack Obama ha destacado la carrera de Joe Biden tras su renuncia a la carrera presidencial, pero ha evitado apoyar a Kamala Harris como candidata, al tiempo que ha pedido al Partido Demócrata "crear un proceso" para elegir a "un candidato sobresaliente". "Vamos a navegar aguas ignotas en los próximos días, pero tengo una extraordinaria confianza en que los líderes de nuestro partido podrán crear un proceso del que surja un candidato excepcional" para las elecciones de noviembre, ha afirmado Obama en un comunicado publicado en su página en Medium. Lo considera necesario con vistas a las elecciones de noviembre. "Joe sabe mejor que nadie lo que está en juego en estas elecciones. Cómo todo por lo que ha luchado a lo largo de su vida y todo lo que defiende el Partido Demócrata está en peligro si permitimos a Donald Trump volver a la Casa Blanca", ha advertido. Así, entre los méritos de Biden, Obama ha destacado que "nos ha enseñado el camino para salir de los cuatro años de caos, falsedad y división que caracterizaron la Administración de Donald Trump". "Por el momento, Michelle y yo queremos expresar nuestro amor y gratitud a Joe y Jill por liderarnos tan capaz y valientemente en estos tiempos peligrosos y por su compromiso con los ideales de libertad e igualdad sobre los que se fundó este país", ha remachado. Obama no ha sido el único dirigente demócrata que no ha apoyado la decisión de Biden de respaldar a Harris como sucesora. Tampoco lo han hecho los portavoces demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes y otras voces abogan abiertamente por un proceso "abierto" para nombrar candidato. Fuentes citadas por la cadena NBC han apuntan a que Obama no ha querido apoyar a Harris porque cree que puede jugar un papel clave en todo el procoso. "Igual que hizo en 2020, cuando Joe Biden ganó la nominación, el presidente Obama cree que está en una posición privilegiada para ayudar a unificar al partido cuando tengamos un candidato, elevar a ese candidato y hacer todo lo posible para que gane en noviembre", ha opinado la fuente demócrata, considera conocedora del pensamiento de Obama. Obama no apoyó oficialmente a Biden en 2020 hasta que su principal rival, Bernie Sanders, anunció su retirada de la carrera por la nominación demócrata.

