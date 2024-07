Domingo, 21 de julio de 2024 (04:00 GMT)

HUTÍES ATAQUES

Los hutíes amenazan con una respuesta contra Israel tras el ataque en Al Hodeida

Saná (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes amenazaron a Israel con una respuesta contra su territorio después de que el Estado judío lanzara un ataque contra la ciudad portuaria yemení de Hodeida, en el Mar Rojo. Las fuerzas de los hutíes "confirman que responderán a esta flagrante agresión y que, con la ayuda de Dios Todopoderoso, no dudarán en atacar los objetivos vitales del enemigo israelí", indicó en un discurso el portavoz militar de los rebeldes respaldados por Irán, Yahya Sarea. El militar confirmó que Israel ha lanzado "una brutal agresión contra la provincia de Al Hodeida, lanzando varios ataques contra la central eléctrica que suministra electricidad a la ciudad costera, y también ha atacado el puerto de Al Hodeida y depósitos de combustible, todos ellos objetivos civiles".

ISRAEL PALESTINA

Al menos 80 heridos, algunos con quemaduras graves, en el ataque israelí contra Al Hodeida

Saná (EFE).- Al menos 80 heridos, algunos de ellos con quemaduras graves, es el cálculo provisional de víctimas del ataque lanzado este sábado por Israel contra el puerto de la ciudad costera yemení de Hodeida, informaron medios oficiales de los rebeldes chiíes hutíes. "De acuerdo al primer balance preliminar del crimen del enemigo israelí teniendo como objetivo los depósitos de petróleo y la planta eléctrica en Al Hodeida, hay al menos 80 heridos, la mayoría de ellos con quemaduras graves", indicó la agencia Saba, de los hutíes.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu llama al mundo a apoyar la lucha de Israel contra "Irán y sus metástasis"

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó a la comunidad internacional a "apoyar la lucha de Israel contra Irán y sus metástasis" en Yemen, Gaza y Líbano, después de que la aviación israelí atacara posiciones de los rebeldes hutíes en el puerto yemení de Hodeida. "Cualquiera que desee ver un Oriente Medio estable y seguro debería oponerse al eje del mal de Irán y apoyar la lucha de Israel contra Irán y sus metástasis: tanto en Yemen, tanto en Gaza como en el Líbano, en todas partes", afirmó Netanyahu en un videomensaje. El Ejército israelí bombardeó este sábado posiciones de los hutíes de Yemen, en el puerto de la ciudad de Hodeida, en la costa del Mar Rojo, al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes explotara sobre Tel Aviv y matara a un civil israelí.

EEUU ELECCIONES

Aumenta la presión sobre el candidato Biden a abandonar mientras Trump endurece el tono

Nueva York (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, afrontó este sábado nuevas presiones del Partido Demócrata para que abandone la campaña a su reelección en noviembre mientras que su rival, el republicano Donald Trump, endureció notablemente el tono aprovechando su debilidad. Biden, aún aislado en casa recuperándose de la covid-19, fue eclipsado hoy por la vicepresidenta Kamala Harris, que acudió en solitario a un acto de recaudación en Massachusetts con cargos electos y celebridades y obtuvo más de 2 millones de dólares, según los periodistas que la siguen. Harris, potencial sucesora de Biden para muchos críticos, dijo en su discurso que, en "cada decisión que toma en el Despacho Oval", el presidente piensa en la clase trabajadora, y expresó su esperanza en el binomio que forman: "Vamos a ganar. No será fácil, hay que creer en algo e ir por ello".

EEUU ELECCIONES

La campaña de Biden desoye las críticas y afirma que volverá pronto a la carretera

Washington (EFE).- Pese a las crecientes críticas sobre la idoneidad del presidente Joe Biden para presentarse a la reelección, su campaña continúa cerrando filas en torno al demócrata y este sábado aseguró que pronto regresará a la carretera, tan pronto como se recupere de la covid-19. "Tan pronto como tengamos luz verde, volveremos a estar en la campaña" y el presidente "seguirá haciéndolo, como lo vieron hacer todos los días desde el debate en Atlanta", apuntó en una llamada con medios el portavoz de la campaña, Michael Tyler.

EEUU ELECCIONES

Trump bromea sobre la debilidad de Biden en su primer mitin tras el intento de asesinato

Nueva York (EFE).- El expresidente y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó sobre la debilidad política de su rival, Joe Biden, en un mítin en Grand Rapids (Michigan), el primero tras su intento de asesinato de hace una semana. Trump, que lucía un vendaje ligero y discreto en la oreja que resultó lesionada en el ataque, salió al escenario en un estadio repleto de seguidores entre gritos de "USA" y "¡Lucha!" y, tras agradecer el apoyo, empezó a lanzar dardos a su oponente a las elecciones. Primero señaló que la campaña de Biden lo describe como una "amenaza para la democracia" y sentenció: "La semana pasada, me llevé un balazo por la democracia", y después se desligó del 'Proyecto 2025' al que esta lo asocia, calificando a sus creadores de "derecha radical" y "extremista".

UCRANIA GUERRA

Trump pidió a Zelenski no creer que una victoria suya beneficiaría a Rusia, dice Ucrania

Kiev (EFE).- El exmandatario y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que no debe creer que una victoria suya beneficiaría a Rusia, dijo este sábado el portavoz de este último, Serguí Nikifórov. "Trump dijo una cosa interesante: instó a no creer en las informaciones de que su victoria podría ser beneficiosa para Rusia. Calificó esta tesis de información falsa e instó a no creerla", aseguró Nikifórov en la televisión ucraniana tras hablar ambos por teléfono el viernes.

FRANCIA GOBIERNO

La alianza de Macron con los conservadores copa el poder en la Asamblea Nacional

París (EFE).- La alianza entre el bloque parlamentario del presidente Emmanuel Macron con el partido conservador Los Republicanos (LR) concluyó este sábado el proceso de control de la mayoría de los cargos de la Asamblea Nacional francesa. Tras lograr el jueves la presidencia de la cámara, puesto en el que repite la macronista Yaël Braun-Pivet, y conseguir cuatro de las seis vicepresidencias en la tarde y la noche del viernes, la alianza copó hoy seis de las ocho presidencias de comisiones.

VENEZUELA ELECCIONES

Edmundo González Urrutia promete hacer de Venezuela una "tierra de gracia" para "todos"

Caracas/Maturín (EFE).- El candidato presidencial de la principal alianza opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, prometió este sábado que, de ganar las elecciones del 28 de julio, convertirá al país en una "tierra de gracia" que tenga "los brazos abiertos para todos". Por su parte, la líder antichavista María Corina Machado dijo durante una actividad de campaña en el noreste de Venezuela, ante miles de personas a las que pidió el voto para González Urrutia, que el mandatario y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, "es pasado" porque se concretó la "derrota" en cada rincón del país.

MARRUECOS MIGRACIÓN

Una patrullera marroquí intercepta una patera con 196 migrantes, entre ellos un cadáver

Rabat (EFE).- Una patrullera de la Marina marroquí interceptó una patera en dificultades frente a las costas del Sáhara Occidental con 196 migrantes a bordo, uno de ellos un cadáver, que se dirigía a las Islas Canarias. En un comunicado de las Fuerzas Armadas marroquíes recogido este sábado por la agencia oficial MAP, se informa de que la embarcación se encontraba a unos 157 kilómetros al noroeste de la ciudad de Dajla. Las personas rescatadas, provenientes de países subsaharianos, recibieron los primeros auxilios a bordo, antes de ser llevadas al puerto de Dajla y confiadas a la Gendarmería Real para los trámites administrativos habituales, indica la nota, que no detalla cuándo se produjo la interceptación de la patera.

COLOMBIA CONGRESO

Petro tiende un puente al diálogo con la sociedad colombiana para rescatar sus reformas

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tendió este sábado ante el Congreso un puente al diálogo con las distintas fuerzas políticas del país y con la sociedad en general con tal de lograr la aprobación de las reformas propuestas por su Gobierno, algunas de las cuales fueron hundidas en la anterior legislatura. En el discurso pronunciado con motivo de la instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso, en la celebración del Día de la Independencia colombiana, Petro propuso nuevamente un "acuerdo nacional" y pidió perdón por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salpica a legisladores, ministros y otros altos funcionarios de su Gobierno. "El pacto político que yo les propongo es para que acordemos las reformas, no es para quedarnos quietos en el 'statu quo' porque ese 'statu quo' que nos trajo hasta aquí nos condenó a ser la sociedad más desigual del planeta Tierra", manifestó.

BOLIVIA ACCIDENTE

Ascienden a 22 los fallecidos en un accidente de carretera en Bolivia

La Paz (EFE).- Las personas fallecidas en el accidente de este sábado en una carretera en el oeste de Bolivia ascendieron a 22, según el último reporte de la Policía, debido a que recién fueron rescatados tanto del camión como del bus de servicio internacional. El jefe de la división Accidentes de la Policía de tránsito, Nilo Torrico, confirmó la cantidad de muertos pasadas las 18:00 horas, cuando los rescatistas terminaron de sacar a las personas accidentadas de ambos vehículos. Según el informe de la Policía, de los 22 fallecidos, 18 estaban en el bus de la empresa Nordic Buss y cuatro viajaban en el camión, del cual se sospecha que llevaba cargamento con productos de contrabando.EFE

