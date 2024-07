(Análisis) Las 'Red Sticks' quieren romper la barrera de cuartos en París

La selección femenina de hockey sobre hierba, las 'Red Sticks', tratarán de meterse en la dura pelea por ser candidatas a un podio siempre caro en el torneo de los Juegos Olímpicos de París, aunque no acude entre las principales favoritas y con el primer objetivo de superar su grupo para a partir de ahí soñar por pelear por la segunda medalla olímpica de la historia tras la de 'las chicas de oro'. El hockey hierba, al igual que el baloncesto, el waterpolo, el balonmano y el fútbol, ha logrado clasificar de nuevo a sus dos combinados para la cita olímpica, la séptima para el combinado femenino, que estará por tercera ocasión consecutiva tras superar, al igual que los chicos, el Preolímpico celebrado en Valencia a principios de año. Ahora, la misión de las 'Red Sticks', inmersas en un nuevo proyecto casi recién iniciado, será el de intentar estar en las semifinales, algo que no consiguen desde Sydney 2000, cuando fueron cuartas. El hockey sobre hierba femenino sólo tiene otras semifinales más en su historial olímpico, cuando conquistaron seguramente el mayor éxito del hockey hierba nacional, la gloria olímpica de Barcelona'92 con las conocidas 'chicas de oro', único equipo femenino nacional que ha ganado el oro en unos Juegos. Las 'Red Sticks' tienen el sueño de volver a pelear por las medallas olímpicas y acercarse todo lo posible a esta gesta. El reto es complicado ya que parte desde el puesto número siete del ranking mundial y después de un ciclo en el que no han brillado tanto como en el anterior, lejos del podio en el Mundial de Terrassa de 2022 y en el Europeo del año pasado, lo que terminó de propiciar la llegada de Carlos García Cuenca. El técnico madrileño llegó el pasado mes de septiembre en sustitución del británico Adrian Lock y no ha tenido demasiado tiempo para trabajar, aunque su labor en estos meses ha provocado que la RFEH le haya renovado para el siguiente ciclo tras cumplir con el primordial objetivo de clasificar a la selección para la cita de la capital francesa. Ahora, las 'Red Sticks' acudirán a París con la misión de pelear por mejorar los cuartos de final en los que se estrelló en 2016 y 2021, en ambas ocasiones ante Reino Unido, en Tokio en los fatídicos 'strokes'. Para ello, cuenta con un equipo renovado, con la base del Club de Campo y con la experiencia de María López, Lola Riera, Lucía Jiménez y Begoña García, que disputarán sus terceros Juegos Olímpicos, y con las buenas sensaciones dejadas tanto en el Preolímpico como logrando el retorno a la Pro League. En París, intentará superar un duro primer grupo de clasificación que comparte con Argentina, número dos del mundo y plata hace tres años, Australia, cinco, y Gran Bretaña, además de las más asequibles Estados Unidos (13) y Sudáfrica (18), por lo que el pase a los cruces no parece excesivamente complejo, aunque requerirá de no tener despistes.

