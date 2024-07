Los Cóndores enfrentan duelo histórico ante Escocia en el que aspiran mostrar su progreso

Santiago de Chile, 19 jul (EFE).- El entrenador de la selección chilena de rugby, Pablo Lemoine, afirmó este viernes que el objetivo principal "es un puntaje cercano y efectivo" como resultado del amistoso que disputarán mañana ante Escocia, y que se realizará por primera vez a puertas abiertas en el Estadio Nacional de Santiago.

“Esperamos un partido con un volumen físico muy alto en definitiva lo que queremos es ser precisos y exactos y no desviarnos del objetivo principal que es un puntaje cercano y efectivo. No vamos a tomar riesgos innecesarios, no es ser conservadores sino precisos”, aseguró Lemoine en conferencia de prensa.

Los Cóndores se enfrentan a la sexta mejor selección del mundo, que ha participado en todas las Copas del Mundo, y que enfrenta este desafío con sus grandes figuras pues 25 de los 37 convocados estuvieron en el Seis Naciones y el resto son jóvenes que comienzan su andar en la selección.

El capitán del equipo chileno, Martín Sigren, dijo que este será “un partido para disfrutarlo” y que la mejor manera de hacerlo es “vaciarse dentro de la cancha y pararse de igual a igual. Queremos irnos con la sensación de mantenernos de pie y batallar hasta el minuto 80 para salir orgullosos de que dejamos todo en la cancha”.

El duelo es parte de la preparación que realizan en el camino a Australia 2027, el próximo mundial XV de la World Rugby, y será para los chilenos la segunda ocasión en que se midan ante Escocia que en 2022 ganó con un equipo B por 45-5, en el estadio Santa Laura.

Sobre la relevancia de jugar en el principal recinto deportivo del país austral, el rugbista Sigren destacó el contexto en el que se ha conseguido.

“Es el partido más importante que le toca a este grupo, jugar por primera vez en el Estadio Nacional y es el recorrido que venimos haciendo para merecer jugar este partido, quizá sea un partido bisagra para cosas mucho más grandes”, acotó.

Chile, que ocupa la posición 22 en el ranking mundial, viene de vencer a Hong-Kong (24º) por 22-17 y a Bélgica (28º) por 33-5. La selección que dirige el head coach Gregor Townsend llega con sendos triunfos frente a Canadá (21º) por 73-12 y Estados Unidos (18º) por 42-7.

El encuentro también será emotivo para el conjunto chileno, pues representa el retiro del jugador José Ignacio Larenas, de 34 años, quien otrora fue líder de los Cóndores y que hará una pausa con miras a asumir otro rol más adelante en el deporte.

“Para nosotros es perder a uno de los grandes soldados que hemos tenido en este proceso, lo vamos a extrañar muchísimo”, comentó Lemoine y le secundó Sigren, quien agregó: “demostró con acciones que nunca hay excusas para no seguir empujando, ese es el ejemplo que nos ha dado”.

Para este evento sin precedentes se esperaba una asistencia de 15 mil personas, con lo cual batirían la mayor cantidad de público para un partido de rugby en Chile, y se conoció extraoficialmente que ya se habían vendido 22 mil entradas.

“Que La Roja jugara ahí y ahora Los Cóndores en el estadio más importante de Chile, se asume que sus selecciones tienen que jugar ahí. Que el evento tenga esa importancia pasa por encima de un partido y lo hemos hablado con los jugadores lo que significa ese estadio para todos los chilenos”, cerró Lemoine. EFE

mjr/cav