VÍDEO: Von der Leyen logra la aprobación de la Eurocámara con mayoría suficiente para un segundo mandato

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha logrado este jueves el respaldo de una mayoría suficiente de eurodiputados para continuar otros cinco años al frente del Ejecutivo comunitario en una votación secreta celebrada este jueves a mediodía tras la presentación y posterior debate de sus prioridades políticas para la próxima legislatura. Von der Leyen necesitaba sumar al menos 360 del total de 720 escaños que componen el hemiciclo para obtener la reválida, una cifra que ha logrado superar al obtener el respaldo de la mayoría de miembros de la Eurocámara, un total de 401 votos de 707 emitidos, frente a 284 votos en contra, 15 abstenciones y siete votos nulos. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha destacado que se trata de "una reelección bien merecida", con un "claro voto a favor" que atestigua "su firme liderazgo y sus valores inquebrantables en tiempos de retos". "Es la mejor decisión posible para Europa y garantiza la continuidad", ha agregado, además de celebrar la intención de Von der Leyen de reforzar el papel de la Eurocámara. "Con eso, ganamos todos", ha remachado. "Estoy muy agradecida por el apoyo y la confianza de la mayoría de la Eurocámara", ha celebrado Von der Leyen en rueda de prensa tras su reelección, ya que ha pasado de superar el umbral por ocho votos en 2019 a lograrlo por 41, algo que interpreta como "un mensaje de confianza por el trabajo realizado en los últimos cinco años". En concreto, en 2019, cuando el mínimo necesario estaba en 374 eurodiputados, cosechó un aprobado muy justo con 383 votos a favor, 327 en contra y 22 abstenciones. Así, la jefa del Ejecutivo comunitario ha conseguido repetir la coalición compuesta por 'populares', socialistas y liberales que ya respaldó su candidatura en 2019, que juntos suman 401 escaños, además de ganar el apoyo de los verdes, que a última hora han decidido votar por Von der Leyen pese a rebajar sus reclamaciones ambientales, con el objetivo de amortiguar la influencia de la extrema derecha en políticas comunitarias. "Me alegro de haber convencido a los verdes de que me apoyaran", ha subrayado Von der Leyen, consciente de lo decisivos que han sido para su reelección, al tiempo que ha avanzado su intención de hacer "todo lo posible" para seguir colaborando con quienes la han apoyado, una "unión de fuerzas democráticas" que "están a favor de Ucrania y el Estado de derecho". Minutos antes de la votación, el grupo de extrema derecha los Conservadores y Reformistas (ECR), liderado por los Hermanos de Italia de la primera ministra transalpina, Giorgia Meloni, confirmó que una mayoría de sus miembros votaría en contra de Von der Leyen, aunque dejaba vía libre a aquellas delegaciones que quiesiesen respaldarla. Por su lado, el grupo de los Patriotas por Europa, impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la Izquierda han mantenido su compromiso de rechazar la reelección de la alemana al frente del Ejecutivo comunitario. REACCIONES DE LOS GRUPOS "Los europeos quieren una Europa democrática, no radical y con la elección de Ursula von der Leyen, estamos reforzando esa Europa democrática", ha destacado el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, sobre su candidata, de la que ha destacado su "liderazgo, pasión, visión y estabilidad. "Europa está en buenas manos", ha remachado. La presidenta de los Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García, se ha mostrado "satisfecha" por haber logrado incluir algunas de sus reclamaciones en la agenda de Von der Leyen --en materias como vivienda, medidas sociales o política climática--, a quien los socialistas han apoyado "desde la diferencia ideológica" pero "frente a una extrema derecha que quiere acabar con el proyecto europeo". En la misma línea, los liberales han reivindicado que el segundo capítulo de la 'Comisión Von der Leyen' llevará su sello, aunque han advertido de que insistirán en que se cumplan los compromisos adquiridos por la política alemana. Por su lado, los verdes, cuarto grupo político de la mayoría que ha apoyado a Von der Leyen, ha destacado que "el cordón a la extrema derecha se mantiene", al tiempo que ha reclamado medidas en defensa del Pacto Verde, la Europa social y la protección de derechos fundamentales. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/892156/1/von-der-leyen-logra-aprobacion-eurocamara-mayoria-suficiente-segundo-mandato TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Compartir nota: Guardar Nuevo