La ONU elogia la decisión de Gambia de mantener la prohibición de la mutilación genital femenina

Varias agencias de Naciones Unidas han elogiado este lunes la decisión de la Asamblea Nacional de Gambia de tumbar un proyecto de ley que proponía despenalizar la mutilación genital femenina, práctica prohibida desde 2015, ya que, destacan, "reafirma" los compromisos en materia de Derechos Humanos, la igualdad de género y la protección de la salud y bienestar de niñas y mujeres. "La Ley de la Mujer de 2015 -un hito fundamental en el avance de la igualdad de género- es la culminación de años de activismo, compromiso comunitario y educación dirigidos a erradicar esta práctica dañina y cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Por tanto, es crucial que estas protecciones legales sigan en vigor", han afirmado. En este sentido, han agregado que esta decisión "se alinea con los compromisos internacionales y regionales de Gambia para prevenir prácticas nocivas contra niñas y mujeres", según un comunicado firmado por la directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell; la directora de Fondo de Población de las Naciones Unidas, Natalia Kanem; el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus; la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous; y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. "Además de reconocer esta importante decisión del parlamento nacional, encomiamos los esfuerzos incansables de las sobrevivientes, activistas, organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos que trabajan para poner fin a la mutilación genital femenina. El mantenimiento de la prohibición respalda estas iniciativas de base, que son fundamentales para poner fin a todas las formas de violencia, (...) y para ofrecer un futuro más seguro y saludable para las niñas y las mujeres en Gambia y en otros lugares", han manifestado. Estas agencias han señalado que no se debe "exagerar la debilidad de los avances para poner fin a la mutilación genital femenina", mientras que ha advertido de que los ataques a los derechos de las mujeres en países de todo el mundo "han hecho que los avances logrados con tanto esfuerzo estén en peligro de perderse". "En algunos países, los avances se han estancado o revertido debido a la resistencia a los derechos de las niñas y las mujeres, la inestabilidad y los conflictos", han agregado. Por ello, han indicado que las prohibiciones legislativas son una base fundamental pero no pueden poner fin a la mutilación genital femenina. Mientras, que han manifestado que "los últimos meses han puesto de relieve la necesidad de seguir promoviendo la igualdad de género, poniendo fin a este tipo de violencia y asegurar los avances logrados para acelerar el progreso hacia la erradicación". Por último, han subrayado que apoyar a las supervivientes "sigue siendo más urgente que nunca", puesto que muchas de ellas sufren daños físicos y psicológicos a largo plazo, mientras que han aseverado que siguen "firmes" en su compromiso de apoyar al Gobierno, a la sociedad civil y a las comunidades en la lucha contra la mutilación genital femenina. "Juntos, no debemos descansar hasta garantizar que todas las niñas y mujeres puedan vivir libres de violencia y prácticas nocivas y que se respeten sus derechos, su integridad física y su dignidad", han concluido.

