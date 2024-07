Heridas cerca de cien personas en una protesta contra el sistema de cuotas para los trabajos públicos

Al menos un centenar de personas han resultado heridas en enfrentamientos desatados en el marco de una protesta contra el sistema de cuotas para los trabajos públicos en Bangladesh, incidentes que se han trasladado también a un hospital de la capital, Daca, al que han sido trasladados algunos de los heridos. Según las informaciones recogidas por el portal bangladeshí de noticias Bdnews24, los enfrentamientos estallaron en la Universidad de Daca después de que miembros de Bangladesh Chatra League (BCL) --ala estudiantil del gubernamental Liga Awami de Bangladesh-- agredieran a los manifestantes, incidentes que han incluido el lanzamiento de piedras y cócteles molotov. Una vez que los manifestantes empezaron a trasladar a los heridos a un hospital cercano, varios miembros del BCL fueron detrás suyo, trasladando los enfrentamientos a los alrededores del centro médico, sin que las autoridades bangladeshíes se hayan pronunciado por ahora sobre los incidentes. Las manifestaciones, que llevan varios días activas, fueron convocadas para protestar contra los comentarios realizados por la primera ministra, Sheij hasina, a favor de la existencia de cuotas para los hijos y descendientes de los antiguos combatientes por la independencia en los puestos públicos en el país asiático. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha asegurado que Washington está al tanto de la situación y ha afirmado que al menos dos personas han muerto durante las manifestaciones, si bien hasta el momento no hay confirmación oficial sobre este extremo. "La libertad de expresión y de reunión pacífica son pilares esenciales de cualquier democracia próspera y condenamos cualquier violencia contra manifestantes pacíficos", ha dicho. "Nuestros pensamientos están con aquellos que se han visto afectados por esta violencia", ha zanjado. La primera ministra de Bangladesh ha criticado las manifestaciones y se ha preguntado "por qué estas personas tienen tanto resentimiento hacia los luchadores por la libertad". "Si los nietos de los luchadores por la libertad no tienen estos beneficios de cuota, deberían tenerlos los nietos de los 'razakar'?", cuestionó recientemente. Así, empleó un término con el que eran conocidos los que colaboraron con el Ejército de Pakistán durante la Guerra de Independencia, en 1971, lo que ha azuzado más las tensiones, mientras que el ministro de Exteriores, Hasán Mahmud, ha recalcado que los manifestantes no tienen justificación para respaldar las movilizaciones. Mahmud acusó además al opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) de intentar "desestabilizar el país". "No tienen la capacidad para hacer nada por sí mismos, así que se apoyan en los hombros de otros. A veces dependen de las cuotas, otras veces del petróleo y el gas y otras veces de otros temas", apostilló.

Compartir nota: Guardar Nuevo