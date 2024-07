El delantero Thomas Müller anuncia su retirada de la selección alemana

El delantero alemán del Bayern Múnich Thomas Müller ha anunciado este lunes que deja la selección alemana, una decisión que llega tras la Eurocopa celebrada en su país en la que alcanzó los cuartos de final y que ha comunicado a sus aficionados a través de un vídeo en su canal de YouTube. En el vídeo de despedida, el campeón del mundo aparece en el campo de fútbol en el que inició sus primeros pasos como futbolista. "Cuando hace más de 14 años me permitieron jugar mi primer partido internacional con la selección alemana, jamás habría soñado con todo esto. Grandes victorias y amargas derrotas, a veces desolado, sólo para volver a levantarme", comienza explicando. Müller presumió de competir contra "los mejores jugadores" al lado de "fantásticos compañeros" con los que ha vivido "innumerables momentos inolvidables". "Después de 131 partidos internacionales y 45 goles, hoy me despido del águila nacional. He podido participar en cuatro Campeonatos del Mundo y cuatro Campeonatos de Europa. Levantar el trofeo de la Copa Mundial en el aire y sentir su cariño sobre el terreno de juego", añadió. "Siempre me hizo sentir muy orgulloso jugar para mi país. Lo celebramos juntos y a veces incluso derramamos una lágrima juntos. Me gustaría dar las gracias a todos los aficionados y al equipo de la selección nacional. Gracias por vuestro apoyo en los últimos años. Llevaos con vosotros el entusiasmo y la alegría de la Eurocopa de este año y cruzad los dedos por el equipo en el camino hacia la Copa Mundial de 2026", concluyó el delantero del Bayern el vídeo. Thomas Müller deja la selección tras disputar 131 partidos, el tercer jugador con más en la historia de Alemania, en los que ha marcado 45 goles, los mismos que Karl-Heinz Rummenigge, con el que se encuentra igualado en la sexta posición de goleadores históricos de la 'Mannschaft'.

