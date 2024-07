Diez preguntas con respuesta antes de la final

Óscar González

Miami (EE.UU.), 14 jul (EFE).- ¿Cuánto dinero se lleva el campeón?, ¿Por qué Leo Messi batirá el récord de finales, con 5, si hay un jugador con 6 títulos? ¿Cuánto durará el entretiempo? ¿Cuál es la copa que no quieren ganar?. Preguntas con respuesta antes de la final de la Copa América.

1.- ¿Cuánto dinero recibe el campeón?

Para la edición de 2024, la Conmebol acordó un aumento significativo en el dinero que recibe el campeón. Hace tres años, Argentina percibió 10 millones de dólares tras su triunfo en el Maracaná contra Brasil. El ganador de la final de 2024 percibirá un cheque de 16 millones de dólares; el segundo clasificado 7 millones; Uruguay, como tercer clasificado, 5; y Canadá, 4.

Esto se suma a los dos millones de dólares que entregó la Conmebol a todos los participantes en la Copa América y otros dos que recibieron los clasificados a los cuartos de final.

2.- ¿Se entrega el trofeo original?

Por primera vez desde 2001, cuando Colombia ganó su único título, volverá a entregarse el trofeo original fabricado en Buenos Aires por la casa Escasany, por 3.000 francos suizos de la época, y donado por el ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina.

El trofeo fue reemplazado por réplicas entre 2001 y 2021. A la copa original se le han ido incorporando bases de madera donde incrustar las chapas de los campeones. Pesa 11'85kilos, mide 75 centímetros y fue restaurado en 2023 para volverse a entregar en la ceremonia de premiación.

3.- ¿Cuál es la copa que no quieren ganar?

Desde la edición de 1997, que se disputó en Bolivia, la Conmebol entrega al subcampeón la Copa Bolivia, una réplica de menor tamaño del trofeo. Desde entonces se ha entregado en 9 ocasiones, porque en la Copa Centenario, por ser una edición especial, no se entregó.

No son los únicos premios a selecciones. Al tercer clasificado se le da una medalla de bronce, al cuarto de cobre y a las selecciones invitadas un diploma.

4.- ¿Por qué Messi batirá el récord de finales jugadas, con 5, si el uruguayo Ángel Romano tiene 6 títulos?

La Conmebol ha anunciado que Leo Messi se convertirá en el jugador que más finales de la Copa América ha disputado si juega esta noche contra Colombia. El capitán argentino disputará su quinta final tras la de 2007, 2015, 2016 y 2021, superando al actual entrenador de la selección olímpica albiceleste, Javier Mascherano, que jugó en 2004, 2007, 2015 y 2016.

Sin embargo, hay jugador con seis títulos sudamericanos. ¿Cómo es posible? El delantero uruguayo Ángel Romano ganó seis títulos (1916, 1917, 1920, 1923, 1924 y 1926). Esas ediciones, sin embargo, se disputaron por el sistema de liguilla, coronando al equipo que más puntos tuviese -salvo en la de 1920 que hubo que jugar un partido de desempate entre Uruguay y Brasil.

5.- ¿Cuánto durará el entretiempo de la final?

Una de las grandes incógnitas de la final. Por primera vez, la actuación de la ceremonia de clausura será en el entretiempo, al estilo de la Superbowl, para lo que se ha contratado a la cantante colombiana Shakira.

La pregunta es: ¿Cuánto tiempo durará su actuación, si tendrá menos de un cuarto de hora, en lo que se retiran los jugadores y monta un escenario?. La Conmebol no ha anunciado que se vaya a prolongar el tiempo entre una mitad y otra de la final, pero el entrenador de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, desveló en la conferencia de prensa previa a la final que durará 25 minutos.

“Con respecto al recital, espero que lo disfruten, Shakira es una excelente artista. Cuando las reglas se cambian para los dos equipos, no puedo decir que es bueno o malo o a quién favorece. Creo que debería de ser como cualquier partido, los 15 minutos que corresponden al reglamento. Cuando salimos al 16 nos han multado, ahora hay un espectáculo y tenemos que salir al 25, con la incidencia que puede tener físicamente en los jugadores. Me enteré hoy, me enteré que será así y ya está”, dijo.

Se da la circunstancia de que tres seleccionadores, Lionel Scaloni (Argentina), Ricardo Gareca (Chile) y Marcelo Bielsa (Uruguay) fueron suspendidos un partido porque sus jugadores se retrasaron más del cuarto de hora estipulado de descanso.

6.- ¿Habrá prórroga?

En la final, al contrario de lo que sucedió en cuartos de final y semifinales, en caso de empate después del tiempo reglamentario sí habrá prórroga, según especifica el artículo 27 del reglamento de la competición.

7.- ¿Qué ocurre si un arquero es amonestado durante el partido y recibe una segunda tarjeta amarilla en la tanda de penales?.

Podría seguir en el arco el resto de la tanda, porque según el reglamento de la IFAB/FIFA, las amonestaciones registradas durante el partido no tienen valor en la tanda.

8.- ¿Y si recibe una roja o dos amarillas en la tanda?

Según el reglamento de FIFA, si se expulsara a un arquero, este deberá ser sustituido por un jugador autorizado para participar y continuará la tanda.

9.- ¿Podrá Daniel Muñoz recoger su medalla de oro o plata?

El defensa colombiano Daniel Muñoz, expulsado en la semifinal ante Uruguay, no podrá disputar la final, pero sí subir al podio a recoger su medalla, de oro o plata en la ceremonia de premiación. De igual forma, cualquier jugador expulsado durante la final también podrá recoger su galardón.

10.- ¿Dónde será la próxima Copa América?

La Conmebol aún no anunció dónde se disputará la cuadragésima novena edición del torneo.

De momento, Ecuador, al que le tocaría según el sistema rotatorio, paralizado primero por la pandemia y después por la elección de Estados Unidos, ya manifestó su interés e, incluso, en febrero pasado anunció cuáles serían sus sedes (Guayaquil, Quito, Manta, Cuenca, Machala, Ambato, Riobamba y Salinas).

Otra posible candidatura agruparía a los tres países que acogerán un encuentro de Mundial 2030 (Argentina, Uruguay y Paraguay) y, según el medio brasileño Globo, Estados Unidos podría repetir en 2028 en una nueva edición continental. EFE

