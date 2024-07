El jefe de la Inteligencia ucraniana reconoce varios inentos de asesinar a Putin

El jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kirilo Budanov, ha reconocido varios intentos de asesinar al presidente ruso, Vladimir Putin, aunque sin éxito. "Ha habido varios, epro como vuede ver, no han tenido éxito... hasta ahora", ha afirmado Budanov en declaraciones a la revista ucraniana 'NV'. El objetivo era generar un sentimiento de desorientación como el que cundió tras la muerte del dirigente soviético Iósif Stalin, en 1953. "Mi abuela decía que entones la gente sentía que se había hundido todo su mundo. No sabían cómo seguir viviendo", ha explicado. "Putin lleva más de 20 años en el poder, así que sería una sensación muy similar y ahora los rusos tienen miedo de perderle porque es el garante de la estabilidad en sus vidas", ha añadido. Hasta la fecha no han trascendido muchos planes de magnicidio contra Putin, aunque individuos del Cáucaso intentaron matarle en mayo de 2022, poco después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, ha asegurado Budanov.

