Gleason, ex de Saints y quien sufre esclerosis lateral, recibe el premio 'Arthur Ashe'

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- Steve Gleason, exprofundo de los New Orleans Saints de la NFL, quien sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), recibió este jueves el premio 'Arthur Ashe Courage 2024', que se otorga a personas cuyas contribuciones trascienden el deporte.

"Este premio al coraje es un honor sublime. Cuando me dijeron que lo recibiría reflexioné: ¿Qué es el coraje? Es mirar todas las caras del miedo. En 2011 me dijeron que me quedaban tres años de vida, entonces me tatué el miedo y aquí estoy", dijo Gleason a través de una computadora que le permite comunicarse con voz robótica.

Steve, quien tiene 47 años, jugó con Saints desde la campaña del 2000 hasta el 2006. En el 2011 fue diagnosticado con ELA (también conocida como enfermedad de Lou Gehrig).

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.

Esta condición priva a quien la padece de la capacidad de moverse, hablar o respirar. La enfermedad se considera terminal y en la actualidad no existe cura.

Drew Brees, ex 'quarterback' de los Saints campeones en el Super Bowl XLIV y quien fuera compañero de Gleason, fue el encargado de entregar el premio al exdefensivo quien apareció en el escenario en su silla de ruedas motorizada acompañado de su hijo.

"Nadie está a salvo del miedo, ni siquiera los súper atletas. Es la realidad de la condición humana y la única forma de ser valiente. Necesitamos entender la enfermedad, tenernos compasión. Si no fuera por esa compasión hace años que estaría muerto", agregó Gleason al tiempo que una lágrima corrió por su mejilla izquierda.

El exdefensivo y su esposa, Michel, instauraron la fundación Team Gleason, que busca ayudar a personas que padecen esta enfermedad con tecnología y servicios de apoyo. A través de ésta han recaudado más de 40 millones de dólares.

"Con mi fundación he podido impactar a más vidas de las que toqué en el campo", subrayó Steve, quien compartió que ante la imposibilidad de moverse la versión de abrazar a sus dos hijos es colocar su frente contra la de ellos mientras se miran a los ojos.

El premio 'Arthur Ashe Courage' busca que los ganadores reflejen el espíritu de Ashe, único tenista de raza negra en ganar títulos individuales en Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia, quien murió en 1993.

Los ESPY Awards, creados en 1993, premian a lo más destacado del deporte estadounidense.

La ganadora de 23 grand slams, Serena Williams, fue la encargada de dirigir la ceremonia realizada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

En el evento también fueron galardonados el 'quarterback' de los campeones Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, como Mejor Atleta Masculino, premio que recibió en su ausencia el entrenador de Chiefs, Andy Reid; y Lamar Jackson, pasador de Baltimore Ravens, con la distinción a la Jugada del Año. EFE

