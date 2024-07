Crónica del Países Bajos - Inglaterra, 1-2

La selección de Inglaterra venció (1-2) a la de Países Bajos este miércoles en la segunda semifinal de la Eurocopa 2024 que se está disputando en Alemania, alcanzando la final del domingo en Berlín contra España gracias a un gol de Ollie Watkins en el minuto 90. El ariete del Aston Villa, recién saltado al Signal Iduna Park de Dortmund, vio puerta con el reloj justo llegando al minuto 90 y dio el billete a la final a Inglaterra, que volverá a optar a su primera corona continental tras perder hacer tres años la anterior final. El criticado Gareth Southgate metió de nuevo a los inventores del fútbol en la lucha por un ansiado título desde el Mundial de 1966. La 'Oranje', campeona de Europa en 1988, se había adelantado en el minuto siete con un golazo de Xavi Simons pero Inglaterra no tardó en empatar por medio de Harry Kane, de penalti revisado por el VAR. En la segunda mitad perdió ritmo el partido y los ingleses, el protagonismo de la semifinal, pero sobre la bocina se citaron con una España que lleva una marcha triunfal antes 'gigantes' como Croacia, Italia, Alemania y, la última en 'semis', Francia. El segundo billete a la final estuvo disputado desde un primer tiempo entretenido. Un ida y vuelta donde Inglaterra dio otro poco más en lo que se le pide, fútbol que responda a toda su calidad, y Países Bajos replegó a prior en exceso. Sin embargo, a los siete minutos, la 'Oranje' se adelantó con un derechazo de Xavi Simons. El centrocampista robó el balón a su pareja inglesa de baile Rice y cruzó la pelota, quizá con algo de palomita poco trabajada de Pickford en la portería. Con todo, Inglaterra mantuvo un guion bastante ofensivo, con mucho movimiento y una libertad bien aprovechada por Foden. Saka estuvo siempre dispuesto y Harry Kane apareció también lejos de una posición de nueve anclado. El ariete del Bayern probó un par de veces desde fuera del área, reclamando penalti en la segunda. El colegiado recibió el aviso del VAR y aceptó la queja inglesa para señalar una pena máxima que el propio delantero convirtió en el 1-1. Pese a la opción de volver a empezar, Inglaterra mantuvo esa marcha ofensiva mayor que la de una Países Bajos sin apenas balón ni opción de salir a la contra. Así, Foden rozó el gol hasta en tres ocasiones. En la primera, Dumfries, autor del penalti, se desquitó sacando el balón sobre la misma línea; la segunda fue directa a la esquina de los postes y, la tercera, la probó por raso y la detuvo Verbruggen. En la 'Oranje', Simons se desesperó sin que le llegasen balones y Memphis pidió el cambio por lesión, pero el 1-1 dejaba mucha tela que cortar. WATKINS, HÉROE PARA INGLATERRA Gakpo también tuvo que estar más en tareas defensivas, con Saka en su banda, y los 'Tres Leones' siguieron mordiendo a la hora de ir arriba a presionar. Sin embargo, la reanudación fue bajando el ritmo y Países Bajos, aunque sin salir de su campo, desactivó en gran medida las amenazas del rival. La posesión de los de Southgate perdió profundidad y, a balón parado, la 'Oranje' tuvo la mejor del segundo tiempo ya pasada la hora de encuentro. Van Dijk cazó una al corazón del área pero Pickford estuvo atento al despeje, aunque la jugada cambió el encuentro dando a los de Koeman algo de presencia en campo contrario. A balón parado, con alguna salida de Gakpo y ya incluso con más dominio de balón, Países Bajos tuvo su momento en el tramo final, con un peligroso cabezazo de Weghorst y el rechace que no conectó Simons como en su gol. Los cambios no se hicieron esperar en Inglaterra y Southgate se la jugó quitando a Kane y Foden, pero le salió cara, porque Watkins terminó siendo el héroe en el último minuto. Un golazo que mandó a Inglaterra a su segunda final seguida, dispuesta a cortar su sequía de títulos tras la dramática derrota hace tres años en Wembley, y con la semifinal del Mundial de 2018 como otra bala perdida. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: PAÍSES BAJOS, 1 - INGLATERRA, 2. (1-1, al descanso). --ALINEACIONES: PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Malen (Weghorst, descanso); Xavi Simons (Brobbey, min.93), Gakpo (Zirkzee, min.93) y Memphis (Veerman, min.35). INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Shaw, descanso); Saka (Gallagher, min.93), Rice, Mainoo (Gallagher, min.93); Foden (Palmer, min.81), Bellingham y Kane (Watkins, min.81). --GOLES: 1 - 0, min.7, Simons. 1 - 1, min.18, Kane (penalti). 1 - 2, min.91, Watkins. --ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó a Dumfries (min.17), Van Dijk (min.87), Van Dijk (min.87) y Simons (min.91) por parte de Países Bajos. Y a Bellingham (min.72), Saka (min.86) y Trippier (min.94) en Inglaterra. --ESTADIO: Signal Iduna Park (Dortmund).

