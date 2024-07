Pogacar: "Ya nadie puede dudar de la forma de Vingegaard"

Le Lioran (Francia), 10 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar felicitó al danés Jonas Vingegaard por la gran etapa que hizo en el macizo central, donde le batió en el esprint, y señaló que "ahora ya nadie puede dudar sobre su estado de forma".

"Está en la mejor forma de su vida", dijo el ciclista del UAE, que viene dudando de las palabras del danés cuando asegura que no está en su mejor forma tras la caída que sufrió hace tres meses en la Vuelta al País Vasco.

"Jonas ha estado muy fuerte, en el segundo ascenso he tratado de aguantar, pero ha acabado por alcanzarme. En el esprint final creo que he cometido un pequeño error, no me esperaba que fuera tan duro", indicó el esloveno.

"Quería sacar una ventaja en el Puy Mary, conozco esa subida y podía tener ventaja en la bajada. Pero no he visto ninguna griega en Jonas, se nota que corre con confianza. Pensaba que tendría ventaja pero él ha sido muy fuerte", señaló.

"Cuando he visto que estaba cerca me ha sorprendido. He preferido bajar un poco el ritmo aunque podía haber seguido probándole. He tomado esa decisión", comentó.

Pogacar se mostró satisfecho de su rendimiento y de su ataque en el ascenso al Puy Mary, pero reconoció que el ganador de las dos últimas ediciones estuvo muy fuerte en el Pertus.

"Sigo con buena confianza, lo que ha pasado hoy no cambia nada. Llego bien a los Pirineos y fiel a mi filosofía de que hay que intentarlo siempre que se pueda", avisó.

"No estoy mirando la renta que tengo, ambos hemos demostrado que estamos muy fuertes. Lo que queda por delante es diferente, los Pirineos serán otra historia. La conclusión que saco es que estamos a un nivel similar", dijo. EFE

lmpg/ism