Zeus Tous reacciona con indiferencia a la última entrevista de Tony Hernández

La relación entre Sara Montiel y Tony Hernández dio mucho que hablar hace años. Tan pronto se casaron como rompieron y es que los hijos de la artista, Thais y Zeus nunca vieron bien ese amor... llegando a abandonar la casa familiar porque no soportaban esa historia. Tras la ultima entrevista que dio Tony en televisión hace unas semanas, este fin de semana hablábamos con Zeus Tous sobre qué le parecieron las palabras que tuvo hacia su madre y se mostraba de lo más respetuoso: "Yo respeto lo que haga cada uno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo ahí no me meto". Sin querer hablar de esa polémica, el hijo pequeño de la artista nos desvelaba que "he sacado recientemente un single, y si Dios quiere ahora en octubre iré para México a presentarme en sociedad y, bueno, pues un poco conquistar Latinoamérica que siempre ha sido mi sueño". Un sueño que va a cumplir después de que su madre le aconsejase salir de España: "Mi madre siempre decía 'tienes que ir, hijo, para allá que la gente va a disfrutar de tu voz, de tu música'. Y ahí estoy, ojalá sea como Luis Miguel". Por último, el cantante nos confesaba que Luis Miguel "es una referencia, y vamos, para mí siempre ha sido desde que nací prácticamente mi madre siempre me ponía Luis Miguel, los boleros, etc. Me enamoré la primera vez con canciones de Luis Miguel y para mí es un honor estar aquí".

