Previa del España - Francia

La selección española masculina de fútbol buscará este martes (21.00 horas/La 1) en el Allianz Arena de Múnich la final de la Eurocopa que se está disputando en Alemania frente a otro obstáculo de nivel como el que representa la Francia de Kylian Mbappé, un equipo de gran fortaleza y que llega a estas semifinales después de haber mostrado poco del brillo que se le presupone. España sueña con su quinta final en el torneo continental y en convertirse en la más laureada de la historia el próximo 14 de julio, fecha especial para su rival en la capital bávara, ya que es la Fiesta Nacional del país, que conmemora la toma de La Bastilla en 1789. La 'Roja' es la que quiere conquistar ahora una simbólica fortaleza que representan unos 'Bleus', que no se le han dado demasiado bien en cruces en su historia, el último, perdido (2-1) en la final de la Liga de Naciones de 2021 donde compitió y tuteó a la entonces campeona del mundo. La primera semifinal mide a los de Luis de la Fuente, que han sobresalido por su valentía y verticalidad, y a los de Didier Deschamps, deseosos de levantar por fin el título continental después de un ciclo bastante positivo, pero no del todo redondo (finales perdidas de la Eurocopa en casa de 2016 y del pasado Mundial y eliminación en octavos de la anterior Eurocopa), y cuyo fútbol apenas ha sido significativo pese a contar con una buena nómina de jugadores que encabeza el 'enmascarado' Mbappé. La actual campeona de la Liga de Naciones ni siquiera se achicó por la multitud que llenó el MHPArena el pasado viernes para llevar en volandas a la 'Mannschaft', eliminada por el majestuoso cabezazo de Mikel Merino en el último suspiro. El tanto del navarro hizo claudicar a seguramente la otra selección que más atractiva había sido en su desempeño y puso fin a la 'maldición' de la 'Roja' con los anfitriones. Lo hizo con aplomo, madurez y con las señas de identidad que ha plasmado el técnico riojano, ahora con un examen muy distinto porque todo hace indicar que la actual subcampeona del mundo preferirá cederle terreno para hacer valer su capacidad física y el contragolpe. Francia, que tiene una gran capacidad de mutación para adaptarse a todos los escenarios posibles, todavía no ha ofrecido en Alemania la calidad que se le presupone, y España tratará de que Mbappé y Antoine Griezmann sigan 'dormidos'. Los dos referentes franceses han pasado bastante desapercibidos, el primero un tanto lastrado por la fractura nasal que sufrió en el debut. Sin la mejor versión de ambos, los de Deschamps sólo han marcado tres goles, ninguno de jugada porque dos fueron en propia puerta y otro de penalti del nuevo jugador del Real Madrid, pero vuelven a estar en unas semifinales de un gran torneo. Los cuartos de final los pasó por penaltis en un duelo de exigencia sin goles ante Portugal donde mostró también su capacidad defensiva, donde más firme se está mostrando, con sólo un gol encajado y de penalti, y desde donde examinará la fortaleza ofensiva de uno de los mejores ataque de esta Eurocopa, pese a que su delantero centro, Álvaro Morata, sólo lleva un gol y fue el primero de la 'Roja'. NAVAS ANTE MBAPPÉ Once tantos lleva la triple campeona de Europa, que está apostando por la fortaleza que le da el colectivo por encima del individual. Nico Williams y Lamine Yamal siguen dejando muestras de su descaro, bien apoyados por un Rodri Hernández que firmó una exhibición en cuartos, el trabajo y llegada de Fabián Ruiz, los despliegues de Marc Cucurella y Dani Carvajal o la aparición de la mejor versión de Dani Olmo. Todos ellos, salvo el lateral del Real Madrid, serán titulares en el Allianz Arena. El de Leganés, en gran nivel y especialista en 'secar' a jugadores de talento, se perderá el duelo por sanción y no podrá librar una esperada bonita batalla con Mbappé, tarea que ahora recaerá seguramente en el veterano Jesús Navas, superviviente del título de 2012 y que necesitará ayudas para contrarrestar la potencia de un jugador, incomodado por su máscara, pero siempre lleno de peligro en sus acciones. La del madrileño no será la única baja con la que cuente De la Fuente, que también tiene sancionado al central Robin Le Normand, que se perderá un partido especial por su origen francés y cuyo puesto será para Nacho Fernández. Tampoco, por lesión, podrá jugar ya lo que queda de torneo Pedri González, aunque Dani Olmo ya ha demostrado sobradamente su calidad. El catalán, Williams, Yamal y Morata serán los principales encargados de intentar hacer daño a la 'muralla' francesa, con los dos extremos antes defensas de mucho nivel y experiencia como Jules Koundé, de lo mejor de esta Francia en la EURO, y Théo Hernandez. William Saliba y Dayot Upamecano estarán atentos a las ayudas junto a dos jugadores de físico portentoso como Aurelien Tchouámeni y N'Golo Kanté. El centrocampista del Real Madrid y el del Al-Ittihad saudí serán también los que se encarguen, junto a Adrien Rabiot, que vuelve tras perderse por sanción los cuartos, de neutralizar el juego combinativo español en el centro del campo para tratar de robar y encontrar a Griezmann, mucho más centrocampista que delantero en esta Eurocopa, y sobre todo Mbappé, peligroso al espacio. Junto a ellos, Randal Kolo Muani o Marcus Thuram. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Williams; y Morata. FRANCIA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Tchouámeni, Rabiot; Griezmann, Thuram y Mbappé. --ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO). --ESTADIO: Allianz Arena de Múnich. --HORA: 21.00/La 1.

