Álvaro Muñoz Escassi, serio y pensativo tras la indignada reacción de María José Suárez a su entrevista

Álvaro Muñoz Escassi ha plantado cara al escándalo y este viernes rompía su silencio en '¡De viernes!' para hablar de su ruptura sentimental con María José Suárez y dar su versión de los hechos de la supuesta extorsión que habría sufrido por parte de una mujer transexual con la que habría mantenido una relación sexual de la que la modelo se habría enterado por un correo electrónico. Una entrevista en la que, confirmando que tuvo un encuentro con esta persona y reconociendo por primera vez que ha tenido relaciones con mujeres transexuales, defendía que no había sido infiel a la sevillana porque tenían una 'relación abierta' de la que su novia era conocedora. Indignada, María José reaccionaba horas después a las declaraciones de Escassi y no dudaba en responder a una seguidora que le reclamaba que se defendiese de todo lo que se estaba diciendo: "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. El sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje" ha escrito en sus redes, evitando llamar al jinete por su nombre y dejando entrever que muy pronto contará su verdad. Ajeno a la indignación de la modelo, Álvaro continúa con su vida y en nada parece haberle afectado el aluvión de críticas y comentarios tras su exclusiva. Este domingo se reencontraba con su compañera en 'Masterchef' Laura Londoño -con la que ha compartido varios stories de lo más sonriente en su cuenta de Instagram de cena por Madrid- y este lunes ha reaparecido disfrutando de un tranquilo paseo por las calles de la capital. Solo, con auriculares y atuendo deportivo, Escassi ha caminado a buen ritmo hasta un centro de belleza en el que ponerse a punto ahora que se ha convertido en el absoluto protagonista de la crónica rosa. Y aunque a primera vista pudiera parecer que está relajado, lo cierto es que su seriedad y su mirada perdida transmite preocupación mientras María José podría estar negociando dónde y cuándo romperá su silencio.

