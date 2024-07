Xhaka, "orgulloso" de Akanji y pide que Murat Yakin siga entrenando a Suiza

Düsseldorf (Alemania), 6 jul (EFE).- Granit Xhaka, centrocampista de Suiza, aseguró este sábado estar "orgulloso" de Manuel Akanji, el único futbolista de su equipo que falló un disparo en la tanda de penaltis ante Inglaterra, y dijo que quiere que continúe en el cargo su entrenador, Murat Yakin.

Akanji fue uno de los protagonistas del encuentro entre Inglaterra y Suiza. Erró el primer penalti del combinado helvético tras 120 minutos de juego en el que el marcador terminó 1-1. Después, ante los medios de comunicación, Xhaka defendió a su compañero y a su seleccionador, que hace meses fue cuestionado por haber firmado una fase de clasificación irregular.

"Es brutalmente duro y muy difícil encontrar las palabras adecuadas. No se puede culpar a todo el equipo. Una derrota así duele el doble porque mostramos cosas buenas. Así es el fútbol, ​​sólo hay un ganador. Si es merecido o no, no importa después de 120 minutos. Podemos estar muy orgullosos de nosotros mismos, todos lo dieron todo. Lamentablemente la suerte no estuvo de nuestro lado en la tanda de penaltis. No habrá sido el primer ni el último penalti fallado por Akanji. Pero si miramos lo que ha logrado en los últimos años, el penalti es sólo una pequeña parte de ello. Sé como se siente", dijo.

"Algo así sólo puede hacer que un jugador sea más fuerte. Estoy orgulloso de Akanji y del equipo. Hemos demostrado mucha pasión en este torneo, incluso sin balón. Duele mucho pero podemos estar orgullosos", agregó mientras defendió a Murat Yakin: "Bajo presión demostró una vez más que es el hombre adecuado para este equipo. Planteó bien todos los partidos. Se puede ver que juntos podemos lograr algo. Este equipo no se derrumbará y ojalá se recupere con este entrenador y con estos jugadores. En general, podemos estar orgullosos de nosotros mismos. Nos gustaría que el entrenador se quedara", apuntó.

También habló sobre su estado físico y contó que sufrió una lesión muscular de la que tuvo que recuperarse rápidamente para llegar a tiempo de disputar el choque ante Inglaterra: "El lunes me diagnosticaron un desgarro de una fibra muscular en el aductor. Pero tenía muchas ganas de jugar y lo intenté todo para estar en el campo esta semana. Me fue bien y tenía la sensación de que el equipo me necesitaba. Quería enviar una señal de que estoy dispuesto a jugar incluso cuando tengo dolor", señaló.

"Ayer pude entrenar por primera vez con el equipo y funcionó. Se vio hoy que no podía jugar balones largos ni disparar a portería. Pero todo lo demás salió muy bien. Ahora toca unas vacaciones, un poco de relajación y ver cómo están los músculos aductores. Por un lado me voy de vacaciones con buenas sensaciones y por otro con malas", finalizó. EFE

