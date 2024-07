BYD invertiría US$1.000 millones en nueva planta en Turquía

(Bloomberg) -- Turquía revelará pronto un acuerdo con BYD Co. para construir una planta de US$1.000 millones en el oeste del país, dijeron funcionarios turcos. El fabricante de vehículos chino busca aumentar su presencia en Europa en un momento de escalada de tensiones comerciales.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunciaría el acuerdo el lunes durante una ceremonia en la provincia de Manisa, donde se construirá la planta, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser nombrados porque no están autorizados a hablar públicamente. Los representantes de BYD y la oficina del presidente declinaron hacer comentarios.

La nueva fábrica mejoraría el acceso de BYD a la Unión Europea, porque Turquía tiene un acuerdo de unión aduanera con el bloque. La UE avanzó esta semana con planes para imponer aranceles provisionales a los vehículos eléctricos importados de China, golpeando a BYD con un cargo adicional del 17,4% además de la tasa existente del 10%.

También hay un mercado nacional que atender, ya que los VE representaron el 7,5% de las ventas de coches el año pasado en Turquía, un país con una población de casi 90 millones de habitantes.

Turquía anunció el viernes que daba marcha atrás en los planes anunciados hace casi un mes de imponer un arancel adicional del 40% a todos los vehículos procedentes de China, alegando esfuerzos para fomentar la inversión. Esa decisión se tomó tras las conversaciones mantenidas el jueves entre Erdogan y el presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, Kazajstán.

BYD ha experimentado un gran auge en los últimos años en China, convirtiéndose en la marca de automóviles más vendida del país. El fabricante con sede en Shenzhen se ha comprometido a traer sus VE de bajo precio a Europa en los próximos años, incluido el hatchback Seagull que los ejecutivos esperan vender por menos de €20.000 (US$21.700).

El fabricante de automóviles inauguró el jueves en Tailandia su primera planta de VE en el sudeste asiático. BYD también se ha hecho cargo de una antigua fábrica de Ford Motor Co. en Brasil y ha estado tanteando ubicaciones para una planta en México. Su primera fábrica de automóviles para Europa, en Hungría, está en construcción.

Las ventas de BYD alcanzaron la cifra récord de 982.747 vehículos en el segundo trimestre, un aumento de más del 40% con respecto al año anterior. Aunque las ventas de la empresa en Europa han sido flojas hasta ahora, está montando un gran impulso de marketing en la región, ocupando el lugar de Volkswagen AG como patrocinador principal del torneo de fútbol de la Eurocopa.

