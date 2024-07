Asesinado en India un líder político local y activista contra la marginación de las castas inferiores del país

Al menos ocho personas han sido detenidas en India este sábado en relación al asesinato a machetazos el viernes por la noche del líder local K. Armstrong, conocido por su activismo contra la marginación de las castas inferiores del país. Armstrong, de 47 años y líder del partido Bahujan Samaj (BSP) en el estado de Tamil Nadu, en el sur del país, fue asesinado por un grupo de hombres armados con machetes y guadañas que le asaltaron cuando el político estaba conversando con amigos y simpatizantes cerca de su domicilio en la capital del estado, Chennai. Los asesinos escaparon del lugar en la misma motocicleta que emplearon para llegar a la escena del crimen. Armstrong, herido crítico en el rostro y en el cuello, sucumbió en el hospital. El BSP de Armstrong vincula su muerte a su labor activista en favor de la marginada casta de los dalit, pero la Policía no descarta un móvil criminal en venganza por la muerte del gángster local Arcot Suresh. Las fuerzas de seguridad, no obstante, no han precisado la relación exacta entre la muerte del líder criminal y el asesinato de Armstrong.

