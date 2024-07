Starmer promete que trabajará para el cambio en Reino Unido aunque advierte de que "tomará su tiempo"

El flamante vencedor de las elecciones británicas, el líder laborista Keir Starmer, ha celebrado este viernes que sus compatriotas hayan elegido el cambio en estas elecciones, aunque ha reconocido que puede tardar en llegar. "Un país no es como pulsar un interruptor", ha dicho. En su primer discurso como nuevo primer ministro británico a las puertas del número 10 de Downing Street, Starmer ha advertido de que "tomará un tiempo" que la gente vuelve a creer que la política sirve para solucionar sus problemas. "Mi gobierno va a luchar cada día para que volváis a creer. A partir de ahora tenéis un gobierno sin doctrina, solamente guiado por la decisión de servir a vuestros intereses y desafiar a los que han arruinado el país", ha dicho. "Nos habéis dado un mandato claro y lo utilizaremos para producir el cambio", ha señalado un Starmer en cuyo discurso ha fijado ya algunos de sus próximos objetivos, como mejorar el sistema de salud, reducir la factura energética, así como la política migratoria y "limpiar" las instituciones. "Para eso hará falta tiempo, pero que no os quede duda de que el cambio empezará inmediatamente. Que no os quepa duda de que reconstruiremos Reino Unido", ha prometido tras reunirse con Carlos III en el Palacio de Buckingham. Starmer ha insistido en la necesidad de una "renovación nacional" y para ello ha apelado a todos a sumarse a un gobierno que ha definido como "de servicio", lamentando que en los últimos años se haya "ignorado" a muchas familias "Tanto si votaste al Partido Laborista como si no --de hecho, especialmente si no lo hiciste-- te digo directamente que mi gobierno estará a tu servicio. Demostraremos que la política es un poder para hacer el bien (...) Primero el país, después el partido", ha prometido el nuevo jefe de Gobierno británico. "Después de estos años, trabajaremos para unir nuestro país, cuatro naciones que vuelven a estar juntas, como muchas otras veces han estado en el pasado, enfrentándose juntas a los desafíos de un mundo inseguro, comprometidas con una reconstrucción tranquila y paciente", ha dicho. Antes de comenzar su discurso, Starmer ha tenido unas palabras de reconocimiento para el gran perdedor de esta cita electoral, un Rishi Sunak que ya ha anunciado su dimisión como líder de los conservadores. Así, ha destacado que "nadie" puede subestimar el logro de que haya sido el primer ministro británico de origen asiático. El Partido Laborista ha obtenido 412 diputados, frente a los 121 logrados por el Partido Conservador, según los resultados oficiales que ya están prácticamente concluidos --a falta del reparto de dos escaños--.

