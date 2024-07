La Eurocopa llega huérfana de un '9' goleador a su recta final

La Eurocopa que se está disputando en Alemania entrará este viernes en su fase decisiva con el arranque de los cuartos de final, una ronda donde se espera que por fin aparezcan los '9' o los mejores goleadores de cada selección superviviente, hasta ahora prácticamente desaparecidos en la cita continental. Hasta ahora, en los 44 partidos que se han jugado en la competición se han marcado 100 goles. De ellos, ocho llegaron desde los once metros, mientras que nueve fueron introducidos por un jugador de su propio equipo, mientras que del 83 restante muy pocos han tenido la firma de delanteros centros. De hecho, si algo está siendo sorpresivo en esta Eurocopa es la falta de pólvora de los mejores goleadores del continente. Ni Kylian Mbappé, que no es el '9' referente en Francia y juega escorado, ni Harry Kane, ni Cristiano Ronaldo, todos ellos autores de más de 40 goles con sus clubes esta temporada, están brillando en la definición. Además, alternativas como Artem Dovbyk, Álvaro Morata o Gianluca Scamacca tampoco han brillado en la competición. De las ocho selecciones que quedan vivas en el torneo, tan solo Alemania e Inglaterra tienen a su 'nueve' con más de un gol en la Eurocopa: Kane en el caso inglés y Kai Havertz, aunque ambos de penalti, y Niclas Füllkrug en el caso alemán. En el caso de España, Suiza y Francia, sus hombres referencias sí que han conseguido estrenarse en el torneo, aunque ni Morata, ni Embolo, ni Mbappé, este desde los once metros, han celebrado en más de una ocasión en la Eurocopa. Mucho más preocupante son los casos de Portugal y Países Bajos. Ambos conjuntos cuentan con un delantero titular de máximas garantías como son Cristiano Ronaldo y Memphis Depay, sin embargo han tenido el punto de mira defectuoso desde que comenzara el torneo, no logrando marcar ningún gol e, incluso, fallando un penalti en el caso del jugador portugués. Por si esto fuera poco, son dos de los jugadores que más veces han rematado en el torneo, 20 en el caso del portugués y 14 en el del neerlandés. Como consecuencia del bajo nivel de acierto de los delanteros, la Eurocopa 2024 está adoleciendo de una estrella que lidere con solvencia la tabla de máximos goleadores. Los actuales líderes del torneo son con tres tantos el georgiano Georges Mikautadze, el eslovaco Ivan Schranz, estos dos ya eliminados, el neerlandés Cody Gakpo y el alemán Jamal Musiala. Un hecho que hace que los delanteros anteriormente mencionados sigan manteniendo intactas sus opciones de hacerse con la Bota de Oro del torneo, aunque necesitarán su mejor versión y más demoledora versión para intentar superar la barrera de los cinco goles y tratar de mejorar los seis tantos de Antoine Griezmann en 2016, la segunda mejor marca de la historia tras los nueve de Michel Platini en 1984 en tan sólo cinco partidos. Como consecuencia de la pólvora mojada en los principales arietes del torneo, la Eurocopa 2024 está siendo mucho menos prolífera con el gol que la edición anterior. A estas alturas de torneo, en la Eurocopa 2020 ya se habían logrado marcar 123 goles, 23 tantos más que en esta edición. Además, como consecuencia de esto, la media de goles por partido en Alemania está siendo 0,5 peor que en 2020. Pero no todo son malas noticias en la Eurocopa. Jugadores del centro del campo con gran llegada como Jamal Musiala, Fabián Ruiz, Jude Bellingham o Razvan Marin han encontrado puerta con facilidad, y pese a no formar parte de la línea ofensiva de sus equipos también se encuentran inmersos en la lucha por el trofeo de máximo goleador. Aun más meritorio es encontrar con dos tantos al central turco Merih Demiral, que aprovechó dos servicios de Arda Güler desde la esquina para fantasear con el hecho de convertirse en el primer defensa que lo consigue desde el húngaro Dezso Novak en el 1964.

