El Senado de Bolivia aprueba la adhesión del país al Mercosur

El Senado de Bolivia ha aprobado este miércoles por unanimidad la adhesión plena del país al bloque del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por lo que pasará al Ejecutivo para su promulgación definitiva en consonancia con el protocolo firmado en 2015. "La Cámara de Senadores sanciona el Proyecto de Ley Número 225/2023-2024 C.D., que ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur). Esta decisión marca un paso significativo en la integración regional, permitiendo a Bolivia convertirse en miembro pleno del Mercosur", reza un comunicado del Senado boliviano en su cuenta de la red social Facebook. A partir de ahora, el Gobierno tendrá un plazo de cuatro años para armonizar su legislación con la del resto de países miembros, según ha publicado el diario boliviano 'El Deber'. El protocolo de adhesión fue suscrito en 2015 pero estaba pendiente de su ratificación en los distintos parlamentos nacionales de los cuatro países miembros, aunque no fue hasta finales de 2023 cuando Brasil, el único que no había dado el visto bueno, acabó cediendo. Desde la firma del protocolo en 2015, Bolivia ya forma parte de las negociaciones del bloque con otros países o bloques económicos, como la Unión Europea. La adhesión gradual implica, por ejemplo, el cumplimiento de las normas del Tratado de Asunción, que creó el Mercosur, y otras normas sobre estructura institucional y resolución de disputas entre los países participantes. El país también debe cumplir con estándares de compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y la constitución del Parlamento del Mercosur. También en un plazo de cuatro años, Bolivia debe adoptar la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el arancel externo común y el régimen de origen del Mercosur. Durante el proceso de incorporación se tendrá en cuenta la necesidad de establecer instrumentos para reducir las asimetrías entre los Estados participantes con el fin de favorecer un desarrollo económico relativo equilibrado en el Mercosur y asegurar un trato no menos favorable que el vigente entre las partes. Dentro de los cuatro años de transición deberían expirar los acuerdos bilaterales, como el acuerdo de complementariedad económica entre Venezuela y Bolivia y el acuerdo de complementación económica entre Bolivia y Mercosur, que estipulaban una zona de libre comercio entre las partes.

