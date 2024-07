Indígenas entregan al Parlamento de Ecuador su proyecto de ley de consulta previa

Quito, 2 jul (EFE).- El movimiento indígena de Ecuador protagonizó este martes una marcha para presentar ante la Asamblea Nacional (Parlamento) su propio proyecto de ley de consulta previa, libre e informada, con la que buscan la regulación del proceso para que los pueblos indígenas den consentimiento a desarrollar proyectos de inversión y de industrias extractivas en sus territorios.

La movilización comenzó con un ritual ancestral en el parque El Arbolito, cercano al Parlamento, donde participó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, así como delegados de distintas nacionalidades originarias del país.

Los manifestantes, que portaban banderas de Ecuador y del movimiento indígena, se declararon defensores del agua y de la vida, y entonaron cánticos de protesta contra la destrucción de la naturaleza.

La Conaie aseveró en comunicado que su proyecto "representa un paso histórico para los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios de Ecuador".

La consulta previa, libre e informada -un derecho reconocido en la Constitución de Ecuador y en instrumentos internacionales de derechos humanos-, garantiza a los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios a ser consultados "sobre cualquier actividad" en sus territorios o cerca de ellos que pueda afectarlos, sostiene la Conaie.

Esta -apunta- se debe realizar antes de que se adopten medidas que puedan afectar los derechos de los pueblos y nacionalidades, y las comunidades deben tener la libertad de expresar sus opiniones y preocupaciones "sin temor a represalias o intimidación".

La confederación indígena subrayó que el Estado debe crear un ambiente propicio y adecuado culturalmente para la participación libre y segura de las comunidades, proporcionando información completa, clara y comprensible sobre las medidas propuestas, sus impactos y alternativas.

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, dijo que los indígenas sienten que "hasta ahora" nos los consultan, por lo que considera que se han "atropellado los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza".

"Nuestra lucha ha sido siempre ser consultados y no solamente ser informados, no solamente quizás que después de tomar decisiones, nos consulten", agregó al señalar que no solo quieren ser consultados por temas de extractivismo sino "en todos los procesos".

Para la Conaie, el proyecto presentado este martes al Parlamento es "una respuesta firme y organizada ante las políticas extractivistas y neoliberales del Gobierno actual, consolidando la resistencia y la lucha por la autodeterminación y la protección de los territorios".

Recordó que la entrega del proyecto se da en medio de un contexto económico y social difícil por las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente por Daniel Noboa, como la reducción de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo, el alza del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 15 % y los problemas de inseguridad.

"Además, la sumisión a los multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha llevado al endeudamiento del país", apuntó la Conaie.

La reducción de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo en Ecuador comenzó a aplicarse desde el pasado viernes, con lo cual las conocidas como Extra y Eco País, ambas de 85 octanos, dejaron de tener un precio congelado de 2,46 dólares por galón (3,78 litros) y pasaron a costar 2,72 dólares.

No obstante no se liberalizaron por completo sus precios, pues se aplicará un mecanismo de estabilización por el que a cada mes podrán subir un máximo de un 5 % y bajar hasta un 10 %.

El nuevo esquema de precios en estas gasolinas es parte de las reformas económicas que ha emprendido Noboa para equilibrar las cuentas estatales y atender las condiciones del FMI, que aprobó recientemente un programa crediticio de 4.000 millones de dólares para Ecuador.

Iza avanzó que pedirán a la Asamblea Nacional que audite los "43 acuerdos firmados con el FMI".

El alza del precio de los combustibles provocó este martes pequeñas protestas sociales en distintos sectores, como preámbulo a una movilización convocada para el próximo jueves.

Iza comentó que la próxima semana tendrán una Asamblea de la Conaie para definir sus acciones por el tema de los subsidios y de "todo el paquete empobrecedor" del Gobierno.

Explicó que, por las circunstancias de la convocatoria, posiblemente el jueves no habrá una participación masiva, pero advirtió que la Conaie y las estructuras populares del país no saldrán "para una hora, para dos horas, sino hasta tener resultados, como siempre se ha hecho".