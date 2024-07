Alegría afirma que Valencia puede ser sede del Mundial 2030 si traslada a la FIFA "garantías y certezas"

La ministra de Educación, Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado la voluntad de que todos los que han presentado candidatura a ser para el Mundial 2030, entre ellos Valencia, "puedan estar", al tiempo que ha puntualizado que, "lógicamente, también es necesario que se trasladen unas garantías y unas certezas". Así lo ha manifestado la representante del Ejecutivo central durante una visita el Centro de Tecnificación de Hockey en el Polideportivo Virgen del Carmen Beteró en València al ser preguntada por la posibilidad de que Valencia se quede fuera del Mundial de Fútbol por la situación del estadio del Nuevo Mestalla. "Estamos ahora mismo manteniendo reuniones intensas, tanto con Portugal como con Marruecos. Lo llevamos haciendo desde el primer momento sobre todo porque el Mundial 2030 es un proyecto de país. Desde luego todos estamos esperándolo con la mejor actitud y desde luego con la mejor de las pretensiones. Además, las reuniones que estamos teniendo entre los tres países son muy fructíferas", ha apuntado. En este sentido, ha manifestado que "el compromiso del Gobierno de España es plantear una opción de máximos, es decir que todas aquellas candidaturas que vayan respaldadas con una propuesta solvente que nazca además también del consenso de sus propios territorios puedan optar a ser sede para este Mundial 2030". En el caso del estadio del Valencia CF, ha recordado que "ahora mismo" falta ese acuerdo por parte de las autoridades locales con el propietario del club. Y ha añadido en este punto que, "si trasladan todas las garantías que la FIFA ha solicitado, podrá optar lógicamente a ser también sede". Igualmente, ha apostillado que el expediente definitivo se cierra el próximo 31 de julio y es la FIFA quien tiene que anunciar definitivamente cuáles serán esas sedes. "Ese va a ser también el trabajo que vamos a seguir haciendo hasta ese próximo 31 de julio", ha incidido. "APUESTA DE MÁXIMOS" Interrogada por su apuesta personal por si finalmente Valencia conseguirá o no ser sede del encuentro deportivo, Alegría ha reiterado que "la intención es ir a esa apuesta de máximos y que, desde luego, todos los que hayan presentado esa opción de ser sede para el Mundial 2030 puedan estar". "Pero, lógicamente, --ha matizado-- también es necesario que se trasladen unas garantías y unas certezas, que es lo que está pidiendo la FIFA y que, por cierto, es lo que han aportado todas las que se han presentado para ser sede en ese Mundial 2030. Y ahora, lógicamente, les queda dar ese paso a las autoridades locales de Valencia y, por supuesto, también al presidente del club". La ministra ha recalcado que si se presentan "esas certezas y esas garantías que está pidiendo FIFA y que el resto de las ciudades y el resto de los candidatos han hecho, por supuesto que podrá entrar también a ser sede". "Conocen todas las que quieren ser sede, conocen las condiciones, conocen las certezas que tienen que presentar y, por tanto, esos son los pasos que ahora tienen que trasladar todas las que se han presentado a ser sede del año 2030. Ciertamente, todas han trasladado ya estas certezas, estas garantías, y es verdad que, en el caso de Valencia, queda ese diálogo y ese acuerdo y ese consenso por parte de las autoridades locales con el club", ha rematado. A la alcaldesa, María José Catalá, se le ha interrogado por si va a haber acuerdo político para aprobar las fichas urbanísticas y desbloquear la situación del nuevo estadio, a lo que la primera edil ha señalado: "Estamos trabajando en esa cuestión". PASO A PASO Y VAMOS A SEGUIR ANDANDO". Asimismo, ha considerado que la disposición de la administración central a que Valencia logre ser subsede es "favorable" y ha resaltado que "lo importante es que València sigue ahí, Valencia como ciudad sigue, la candidatura sigue en marcha y eso es importante, esto se hace paso a paso y vamos a seguir andando". En cuanto a la licencia, Catalá ha hecho notar que se trata de "una tramitación administrativa que, desde luego, no depende de ningún tipo de criterio político, tiene sus plazos, sus trámites pendientes de la recepción del último informe y a partir de allí, como todo proceso administrativo para cualquier persona, para cualquier entidad que la solicite al Ayuntamiento de Valencia, pues seguirá sus propios trámites". "Ahí la alcaldesa no influye, los funcionarios deciden cuáles son los trámites de una licencia y cuando está todo para poder otorgarla, la otorgan", ha resumido. Y ha agregado que faltaba un informe de una última entidad que no es municipal y, por tanto, yo creo que llegó recientemente, pues falta analizar ese informe y poco más. Estamos ahí", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo