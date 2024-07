'El pantalón', de Omar Montes, Lola Índigo y Las Chuches, canción del verano en España, según Spotify

La colaboración entre el artista Omar Montes, Lola Índigo y Las Chuches, 'El pantalón', designada como la canción del verano en España según el análisis de tendencias musicales que ha realizado la compañía de audio en 'steaming', Spotify. A la rumba flamenca del artista madrileño también le acompañan en este análisis, sin "ningún orden en particular", según la compañía, 'Potra salvaje - Hard Remix', de Isabel Aaiún y Fernando Moreno; 'Guay', de Ozuna y Bad Gyal; 'BADGYAL', de Saiko, JC Reyes y Dei V; 'La reina', de Lola Índigo; 'El Conjuntito', de El Bobe y Omar Montes; 'Gata Only', de FloyyMenor y Cris Mj; 'Santa', de Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr; 'Rápido', de Dei V, y 'A 200', de Rasel, Henry Mendez y Big Lois. Entre los géneros musicales que serán tendencia este verano, la compañía de audio destaca la música urbana por encima de todas, en la que los artistas latinos lideran en España, aunque hay representantes españoles como Bad Gyal, El Bobe, JC Reyes, Saiko, Índigo, Omar Montes o Rels B. En ese sentido, hay una "nostalgia de los años 2.000" y una preferencia por la combinación de géneros como el 'folk' y el 'hard techno', en la que la "viralidad" de las canciones por redes sociales, "es un motor clave", según Spotify. Por otro lado, el rock también será uno de los géneros "tendencia" del verano en España, con exponentes como el grupo Alcalá Norte y su trabajo 'La vida cañón'. El resto de canciones que liderarán el verano español son 'Apaga el cel', de FloyyMenor y Lewis Somes; 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G; 'La vida sin ti', de Rels B y Lia Kali; 'Adivino', de Myke Towers y Bad Bunny; 'Real gangsta love', de Trueno; '1000cosas', de Manuel Turizo y Lola Índigo; 'Espresso', de Sabrina Carpenter; 'Luna', de Feid; 'Comuna 3', de JC Reyes; 'Sola va a caer', de Anthony Ready; 'Romero santo', de Dellafuente y Judeline; 'La falda', de Myke Towers; 'Friki', de Gonzy; 'Rueda', de Rvfv y David Bisbal; 'Birds of a feather', de Billie Eilish; 'Pedro', de Jaxomy, Agatino Romero y Raffaella Carrá; o 'Del revés x Alizzz', de Estopa y Alizzz.

