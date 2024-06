Crónica del Inglaterra - Eslovaquia, 2-1

Inglaterra se salvó de milagro y avanzó a cuartos de final de la Eurocopa 2024 gracias a un gol de chilena de Jude Bellingham, que forzó la prórroga en el minuto 95, y a otro de Harry Kane para remontar (2-1) a Eslovaquia en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. La era de Gareth Southgate se tambaleó y de qué manera, incapaz de rendir como se le presupone a un equipo de estrellas. Los 'Tres Leones' sufrieron atrás, con las contras de una Eslovaquia que avisó varias veces hasta que Ivan Schranz hizo el 0-1 en el minuto 25. El técnico inglés, con ocho años en el cargo y más cuestionado que nunca, metió toda su artillería y sobre la bocina, Bellingham obró ese milagro de forzar la prórroga en una especie de chilena. Al poco de empezar el tiempo extra, Kane firmó el 2-1 y, aunque los inventores del fútbol no sentenciaron, se quedaron el billete a cuartos de final, por el lado amable del torneo, contra Suiza. Algo de alegría disimulada sacó Inglaterra de inicio, con ganas de mover rápido el balón y mirar a la meta rival sobre todo con Bukayo Saka, necesitados de una buena actuación para acallar las críticas. Sin embargo, en los tres leones cada uno fue por su lado, sin conexión para funcionar arriba ni tampoco abajo, donde los eslovacos dejaron tres contras de mucho peligro en diez minutos. Entre lo incómodo del rival y un árbitro que no paraba de sacar amarillas, los de Southgate no tardaron en sentirse incómodos una vez más en esta EURO, con la eliminación en juego. La falta de contundencia inglesa la castigó el rival con llegadas de serio peligro entre Hancko y Haraslin, pesadilla por su banda izquierda. A la espalda se la estaba jugando Inglaterra, con Haraslin llegando hasta la cocina de nuevo y Trippier sacando casi bajo palos. Bellingham y Phil Foden trataron de conectar por el bien inglés, despertando a su afición incluso con el God Save the King en Gelsenkirchen, pero entonces llegó el 0-1 eslovaco de Schranz. La defensa de Inglaterra hizo agua, entre uno y otro la casa sin barrer, y casi de un patadón, en tres pases, los de Francesco Calzona dieron un tremendo y merecido golpe a la eliminatoria. Los de Southgate se señalaron unos a otros y apenas tuvieron reacción en los 20 minutos hasta el descanso, cómoda Eslovaquia en defensa, pese a que Bellingham y Mainoo buscaron la meta rival. MILAGRO DE BELLINGHAM EN EL 95' Con la reanudación, la luz pareció iluminar a los ingleses, cuando Trippier encontró la autopista por su banda y Foden firmó el 1-1. Sin embargo, el VAR lo anuló por fuera de juego, y los ingleses tardaron en dar algo de ritmo al juego. Harry Kane empezó a aparecer, igual que Mainoo, pero Eslovaquia no renunció al ataque, entrando en juego las muchas amarillas del partido. Le costó a Southgate mover ficha, pero la grada celebró como un gol la entrada de Cole Palmer. Los 'Tres Leones' se fueron con todo al ataque pero la acumulación de hombres se tradujo en centros desde las bandas que controló bien Eslovaquia. Los de Calzona se defendieron bien hasta que, en el largo descuento, Bellingham apareció con una chilena para la historia del torneo. El del Real Madrid forzó la prórroga de manera agónica y salvó la baza de una Inglaterra que, tras perder la final de hace tres años en Wembley, tiró de épica antes de que fútbol. El golpe fue duro sin duda para una Eslovaquia que encajó el 2-1 en el primer minuto de la prórroga, un cabezazo de Kane en área pequeña. Con todo, el cuadro eslovaco, en busca de seguir haciendo historia en un gran torneo, miró hacia arriba y confirmó que a Inglaterra le cuesta gestionar tanta calidad. Los de Southgate tiraron más del pelotazo arriba que de una situación más controlada en busca del tercero, pero no hubo más giros en Gelsenkirchen. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: INGLATERRA, 2 - ESLOVAQUIA, 1. (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Palmer, min.66); Mainoo (Eze, min.84), Rice; Saka, Bellingham (Konsa, min.106), Foden (Toney, min.90); Kane (Gallagher, min.106). ESLOVAQUIA: Dubravka; Pekarik (Uota, min.109), Vavro, Skriniar, Hancko; Lobotka, Duda (Benes, min.82), Kucka (Bero, min.82); Schranz (Gyomber, min.90), Haraslin (Suslov, min.61); Strelec (Bozenik, min.61). --GOLES: 0 - 1, min.25, Schranz. 1 - 1, min.90+5, Bellingham. 2 - 1, min.91, Kane. --ÁRBITRO: Umut Meler (TUR). Amonestó a Guéhi (min.3), Mainoo (min.7) y Bellingham (min.17) por parte de Inglaterra. Y a Kucka (min.13), Skriniar (min.45+1), Pekarik (min.77), Vavro (min.108) y Gyomber (min.114) en Eslovaquia. --ESTADIO: Veltins-Arena (Gelsenkirchen).

